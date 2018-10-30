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      Уход Меркель от власти сделает Германию более замкнутой и нестабильной, - Financial Times

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      Уход Меркель от власти негативно скажется на Германии
      Уход Меркель от власти негативно скажется на Германии / NPR

      В связи с решением Ангелы Меркель уйти с поста главы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в ближайшее время и с поста канцлера ФРГ в 2021 году возникает три вопроса: чем запомнится эра Меркель, почему она подходит к концу и что будет дальше.

      Ответы на эти вопросы ищет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

      Читайте также: Меркель уходит: почему канцлер Германии оставляет пост лидера ХДС, и как это повлияет на Украину

      Так, по мнению журналиста, годы канцлерства Меркель запомнятся как период процветания и могущества Германии. Экономика страны неуклонно росла, а то, до какой степени ФРГ стала де-факто дипломатическим лидером Европы, было подчеркнуто, когда канцлер возглавила реакцию Европы на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

      "Однако внутренняя оппозиция политике Меркель в отношении беженцев привела к росту крайне правой "Альтернативы для Германии", которая стала официальной оппозицией в парламенте. Уровень поддержки ХДС снижался, и последним ударом стали плохие показатели партии на выборах в Гессене. Недовольство в правящей партии растет, и Меркель теперь приходится на него реагировать", – говорится в статье.

      Поскольку Германия сейчас очевидно является главным игроком в ЕС, политический курс, принятый в Берлине на закате эры Меркель, будет иметь решающее значение для будущего евро, решения вопроса с Brexit и будущих отношений ЕС как с Россией, так и с США, прогнозирует автор публикации.

      Однако, похоже, уход от власти Меркель в 2021 году, вероятно, сделает Германию более замкнутой и нестабильной, а значит, менее способной быть лидером в Европе и на международной арене,
      - делает вывод Рахман.

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      Смотрите в видео биографию Меркель:

      Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия председателя правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

      Теги: Новости политики Ангела Меркель Евросоюз Европа
      Источник: 24 Канал
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