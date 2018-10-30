Уход Меркель от власти сделает Германию более замкнутой и нестабильной, - Financial Times

В связи с решением Ангелы Меркель уйти с поста главы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в ближайшее время и с поста канцлера ФРГ в 2021 году возникает три вопроса: чем запомнится эра Меркель, почему она подходит к концу и что будет дальше.

Ответы на эти вопросы ищет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

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Так, по мнению журналиста, годы канцлерства Меркель запомнятся как период процветания и могущества Германии. Экономика страны неуклонно росла, а то, до какой степени ФРГ стала де-факто дипломатическим лидером Европы, было подчеркнуто, когда канцлер возглавила реакцию Европы на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

"Однако внутренняя оппозиция политике Меркель в отношении беженцев привела к росту крайне правой "Альтернативы для Германии", которая стала официальной оппозицией в парламенте. Уровень поддержки ХДС снижался, и последним ударом стали плохие показатели партии на выборах в Гессене. Недовольство в правящей партии растет, и Меркель теперь приходится на него реагировать", – говорится в статье.

Поскольку Германия сейчас очевидно является главным игроком в ЕС, политический курс, принятый в Берлине на закате эры Меркель, будет иметь решающее значение для будущего евро, решения вопроса с Brexit и будущих отношений ЕС как с Россией, так и с США, прогнозирует автор публикации.

Однако, похоже, уход от власти Меркель в 2021 году, вероятно, сделает Германию более замкнутой и нестабильной, а значит, менее способной быть лидером в Европе и на международной арене,

- делает вывод Рахман.

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Смотрите в видео биографию Меркель:

Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия председателя правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.