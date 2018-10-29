Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"
Ангела Меркель больше не планирует переизбираться на пост канцлера ФРГ после завершения нынешнего срока в 2021 году. Однако еще раньше – уже в декабре – она покинет пост главы Христианско-демократического союза Германии (ХДС). Что изменит грядущая отставка такого влиятельного политического игрока в глобальном контексте – анализировали западные СМИ.
Меркель приняла решение о своей отставке в результате масштабной потери голосов двумя партиями из правящей в Германии коалиции ХДС и Социал-демократической партии (СДП) на важных выборах в федеральной земле Гессен, что проходили в воскресенье, 28 октября.
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Пощечина для правительства Германии
Как пишет The Economist, результаты региональных выборов в Гессене стали серьезным ударом для партии Меркель.
Согласно данным экзитполов, ХДС завоевал наибольшее количество голосов – 27%, что дало политсиле право формировать следующее коалиционное правительство. Близкий союзник Меркель Фолькер Буффе должен оставаться премьер-министром федеральной земли. Однако ХДС, по сравнению с 2013 годом, потерял 11,3% голосов. Социологи объясняют это недовольством избирателей работой берлинской правящей коалиции, сформированной в марте 2018 года.
Выборы в Гессене были пощечиной для федерального правительства в Берлине. Избиратели наказали как консерваторов, так и СДП за ряд скандалов,
– поясняет издание.
За две недели до этого на выборах в Баварии союзная партия ХДС Христианско-социальный союз (ХСС), который много десятилетий правит этой самой землей Германии, показал худший результат более чем за полвека и лишился абсолютного большинства в ландтаге. Тяжелые потери понесла и другая партия правительственной коалиции – Социал-демократическая партия Германии, уточняет BBC.
"К сожалению, коалиционные партии потратили слишком много времени на споры относительно миграционного вопроса или топ-должностей в правительстве. Это надоело избирателям. Сейчас на лидеров СДП усиливается давление по выходу партии из Национальной коалиции. Это уничтожило бы правительство и, вероятно, привело бы к новым выборам", – прогнозирует британская газета.
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Испытание для Европы
А Independent отмечает, что заявления Меркель об уходе из власти является поворотным пунктом немецкой и европейской истории. Похожее мнение также высказывает политический аналитик The Guardian Симон Тисдол.
Журналист указывает, что Меркель удавалось оставаться у власти в течение четырех сроков потому, что она во многом превосходит своих конкурентов. Более того, многие в Германии и за ее пределами считают канцлера ФРГ фактическим лидером Европы.
Четкие политические принципы, примером которых служит смелая миграционная политика открытых дверей, готовность противостоять президенту США Дональду Трампу вместе с прагматичным восприятием границ возможного до сих пор помогали ей сохранить свой пост,
– пишет автор статьи
Тем временем "конец эры Меркель", который уже замаячил на горизонте, может иметь серьезные последствия для будущей сплоченности Европы и ЕС, предостерегает журналист. Сейчас в Европе, кроме Германии, остались еще две ведущие региональные державы – Британия и Франция. Однако Лондон – традиционный союзник Берлина – стал только обузой, потому что занимается исключительно Brexit, создавая тревожный прецедент для других членов ЕС. А во Франции рейтинг президента Эммануэля Макрона неожиданно обвалился и составляет теперь меньше чем 30%.
По мере того, как гаснет звезда Меркель, Макрон, предполагает Тисдон, может попробовать воспользоваться намеченными на май выборами в Европарламент для того, чтобы примерить на себя "мантию европейского лидера" и укрепить свои позиции внутри страны (Ангела Меркель исключила возможность занимать любую должность в Евросоюзе после того, как покинет пост канцлера ФРГ – "24").
Макрон захочет заменить Меркель в ЕС
Кроме вышеназванных внутренних проблем, Евросоюзу грозит Владимир Путин на Востоке и Дональд Трамп на Западе. Эти угрозы лишь усиливают ощущение надвигающегося кризиса, продолжает автор материала.
Политическая стабильность, сплоченность и демократический консенсус Европы не сталкивались с таким серьезным вызовом, возможно, с 1930-х годов. Меркель символизирует устойчивость, безопасность и преемственность. Если, или точнее когда она уйдет, по ней будут очень сильно скучать,
– делает вывод The Guardian.
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