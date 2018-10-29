Серйозний виклик Європі, – західні ЗМІ про близьке завершення "ери Ангели Меркель"

Ангела Меркель більше не планує переобиратися на пост канцлера ФРН після завершення нинішнього терміну у 2021 році. Проте ще раніше – вже у грудні – вона залишить посаду глави Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС). Що змінить майбутня відставка такого впливового політичного гравця у глобальному контексті – аналізували західні ЗМІ.

Меркель ухвалила рішення про свою відставку в результаті масштабної втрати голосів двома партіями із правлячої в Німеччині коаліції (ХДС та Соціал-демократичної партії (СДП) на важливих виборах у федеральній землі Гессен, що проходили в неділю, 28 жовтня.

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Ляпас для уряду Німеччини

Як пише The Economist, результати регіональних виборів у Гессені стали серйозним ударом для партії Меркель.

Згідно із даними екзитполів, ХДС завоював найбільшу кількість голосів – 27%, що дало політсилі право формувати наступний коаліційний уряд. Близький союзник Меркель Фолькер Буффе повинен залишатися прем'єр-міністром федеральної землі. Проте ХДС, у порівняні з 2013 роком, втратив 11,3% голосів. Соціологи пояснюють це невдоволенням виборців роботою берлінської правлячої коаліції, сформованої у березні 2018 року.

Вибори в Гессені були ляпасом для федерального уряду в Берліні. Виборці покарали як консерваторів, так і СДП за низку скандалів,

– пояснює видання.

За два тижні до цього на виборах у Баварії союзна ХДС партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), який багато десятиліть править цією найбільшою землею Німеччини, показав найгірший результат більше ніж за півстоліття і позбувся абсолютної більшості в ландтазі. Важкі втрати понесла й інша партія урядової коаліції – Соціал-демократична партія Німеччини, уточнює BBC.

"На жаль, коаліційні партії витратили занадто багато часу на суперечки щодо міграційного питання або топ-посад в уряді. Це набридло виборцям. Наразі на лідерів СДП посилюється тиск щодо виходу партії з національної коаліції. Це знищило б уряд і, ймовірно, призвело б до нових виборів", – прогнозує британська газета.

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Випробування для Європи

А Independent зауважує, що заяви Меркель про близький відхід від влади є поворотним пунктом німецької та європейської історії. Схожу думку також висловлює політичний аналітик The Guardian Сімон Тісдол.

Журналіст вказує, що Меркель вдавалося залишатися при владі протягом чотирьох термінів тому, що вона багато в чому перевершує своїх конкурентів. Більше того, багато хто в Німеччині і за її межами вважає канцлера ФРН фактичним лідером Європи.

Чіткі політичні принципи, прикладом яких служить смілива міграційна політика відкритих дверей, готовність протистояти президенту США Дональда Трампа разом із прагматичним сприйняттям кордонів можливого, досі допомагали їй зберегти свій пост,

– пише автор статті

Тим часом "кінець ери Меркель", який вже замаячив на горизонті, може мати серйозні наслідки для майбутньої згуртованості Європи та ЄС, застерігає журналіст. Зараз в Європі, крім Німеччини, залишилися ще дві провідні регіональні держави – Британія і Франція. Однак Лондон – традиційний союзник Берліна – став лише тягарем, тому що займається виключно Brexit, створюючи тривожний прецедент для інших членів ЄС. А у Франції рейтинг президента Еммануеля Макрона несподівано обвалився і становить тепер менше ніж 30%.

В міру того, як гасне зірка Меркель, Макрон, припускає Тісдон, може спробувати скористатися запланованими на травень виборами до Європарламенту для того, щоб приміряти на себе "мантію європейського лідера" і зміцнити свої позиції всередині країни (Ангела Меркель виключила можливість обіймати будь-яку посаду в Євросоюзі після того, як покине пост канцлера ФРН – "24").



Макрон захоче замінити Меркель в ЄС

Окрім вищеназваних внутрішніх проблем, Євросоюзу загрожує Володимир Путін на Сході і Дональд Трамп на Заході. Ці загрози лише підсилюють відчуття кризи, що насувається, продовжує автор матеріалу.

Політична стабільність, згуртованість і демократичний консенсус Європи не стикалися з таким серйозним викликом, можливо, із 1930-х років. Меркель символізує стійкість, безпеку і спадкоємність. Якщо, або точніше коли, вона піде, за нею будуть дуже сильно сумувати,

– робить висновок The Guardian.

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