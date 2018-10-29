Меркель йде з посади голови ХДС: хто замінить чинного канцлера Німеччини у партії

Після того, як чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель покине посади голови "Християнсько-демократичного союзу", на її місце претендують уже три особи, серед яких є як критики, так і союзники політика.

Раніше ЗМІ повідомляли, що чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір покинути посаду голови партії "Християнсько-демократичний союз".

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Згодом сама політикиня підтвердила цю інформацію та зауважила, що не братиме участі в партійних виборах, які пройдуть в грудні 2018 року.

Як повідомляє німецька інформаційна агенція DPA з посиланням на власні джерела, на посаду голови ХДС уже претендують три особи.

За інформацією ресурсу, це, зокрема, відомий у минулому критик Меркель Єнс Шпан, який зараз очолює міністерство охорони здоров’я країни та є представником правого крила "Християнсько-демократичного союзу".

Також готові поборотися, щоб замінити чинну канцлерку у партії, союзниця Меркель та генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер і колишній голова консервативного блоку у Бундестазі Фрідріх Мерц.

Водночас видання додає, що у понеділок, 29 жовтня, лідери ХДС зустрілися у Берліні, аби обговорити провал політсили під керівництвом Меркель на двох останніх регіональних виборах.

Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель також сповістила, що не стане балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку, запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.