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      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии

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      На должность следующего после Меркель канцлера Германии есть 4 претендента
      На должность следующего после Меркель канцлера Германии есть 4 претендента / PBS

      Ангела Меркель объявила о том, что в этом году она подаст в отставку как лидер своей консервативной партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС). Внутри политической силы уже началась борьба за власть, поскольку лидер ХДС имеет большие шансы стать следующим после Меркель канцлером ФРГ.

      Об этом пишет The New York Times и называет имена потенциальных преемников Ангелы Меркель.

      Читайте также: Что потеряет Германия, если Ангела Меркель уйдет с поста канцлера

      Аннегрет Крамп-Карренбауэр, или "мини-Меркель"

      Аннегрет Крамп-Карренбауер або Міні-Меркель
      Аннегрет Крамп-Карренбауэр

      Одним из возможных преемников является 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отмечает издание. Она больше всего напоминает Меркель в том, что касается присущего ей прагматизма, сдержанного стиля управления. Именно поэтому чиновница получила прозвище "Мини-Меркель".

      Ранее в этом году христианские демократы избрали Крамп-Карренбауэр генеральным секретарем партии. Судя по всему, в декабре она будет кандидатом на пост главы партии ХДС.

      Йенс Шпан, или "Анти-Меркель"

      Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан
      Йенс Шпан

      Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии, считается наиболее активным критиком политики Меркель в отношении беженцев, проведенной с 2015 года. Кроме того, он очень популярен среди консерваторов ХДС. Ему 38 лет, и в этом смысле он соответствует требованиям многих членов партии, которые рассчитывают на то, что молодой лидер сможет вдохнуть новую жизнь в немецких христианских демократов.

      Читайте также: Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"

      Армин Лашет – голос разума

      Заступник голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет
      Армин Лашет

      57-летний Армин Лашет уже является заместителем лидера партии, а в прошлом году его избрали лидером земли Северный Рейн-Вестфалия. Как близкий союзник Меркель Лашет предупреждает об опасности слишком большого сдвига вправо партии ХДС. Его называют "голосом разума" на фоне постоянных дрязг внутри беспокойной коалиции ХДС с социал-демократами и баварскими консерваторами, говорится в статье.

      Фридрих Мерц – бывший соперник

      Член ХДС Фрідріх Мерц
      Фридрих Мерц

      Фридрих Мерц был влиятельным соперником Меркель, однако ушел из политики после того, как она заставила его в 2002 году сложить с себя полномочия руководителя фракции консерваторов в парламенте. После того конфликта он возглавил немецкую компанию BlackRock, которая считается крупнейшим частным инвестиционным фондом. Немецкие консерваторы вернули его в политику в 2014 году для работы в международной комиссии по укреплению гражданского общества.

      Читайте также: Уход Меркель от власти сделает Германию замкнутее и нестабильной –  Financial Times

      Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия председателя правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

      Теги: Новости политики Ангела Меркель
      Источник: 24 Канал
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