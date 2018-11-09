Трамп – единственный президент, который не опубликовал свою декларацию перед выборами

Все президенты за последние полвека публиковали свои декларации еще перед выборами. Трамп стал первым, кто этого не сделал, даю 99%, что там есть какие-то очень странные вещи.

Об этом рассказал в своем видеоблоге "Безумный мир" политический обозреватель Иван Яковина.

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По словам эксперта, Конгресс имеет право запросить у налоговой инспекции все данные по декларации любого человека в стране, включая президента. Но Трамп свою декларацию тщательно скрывает. Никто не знает, сколько у него имущества и какие он платит налоги.

А это может оказаться очень важным. Весь свой имидж он строит на том, что он очень богатый и успешный миллиардер. Если выяснится, что никаких миллиардов у него нет, а долгов больше, чем имущества, трамповский миф рассыплется как карточный домик. Он будет похож на успешного мошенника, который сделал, простите, "лохами" всю страну, а никак не на икону бизнеса,

– заявил Яковина.

Как отметил эксперт, все президенты за последние полвека публиковали свои декларации еще жемчуга выборами. Трамп стал первым, кто этого не сделал. Я даю 99%, что там есть какие-то очень странные вещи. "Здесь возникает законный вопрос: а насколько велика вероятность, что у Трампа в декларации есть какие-то проблемы? Ответ: очень велика. Иначе он не стал бы прятать ее от всего мира, как Кощей – иглу со своей смертью", – сказал он.

"Сразу же можно будет понять, кто давал и дает Трампу в долг. Представляете себе, что начнется в Америке, если окажется, что президент должен сотни миллионов россиянам. Или саудитам? Или китайцам? Это будет супер-мега-измена!", – добавил Яковина.

Видео полного выпуска "Безумного мира" за 9 ноября 2018