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      Трамп – єдиний президент, який не опублікував свою декларацію перед виборами

      77 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / nalin.ru

      Всі президенти за останні півстоліття публікували свої декларації ще перед виборами. Трамп став першим, хто цього не зробив, даю 99%, що там є якісь дуже дивні речі.

      Про це розповів у своєму відеоблозі "Безумный мир" політичний оглядач Іван Яковина.

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      За словами експерта, Конгрес має право запросити у податкової інспекції всі дані по декларації будь-якої людини в країні, включаючи президента. Але Трамп свою декларацію ретельно приховує. Ніхто не знає, скільки у нього майна і які він платить податки.

      А це може виявитися дуже важливим. Весь свій імідж він будує на тому, що він дуже багатий і успішний мільярдер. Якщо з'ясується, що ніяких мільярдів у нього немає, а боргів більше, ніж майна, трампівскій міф розсиплеться як картковий будиночок. Він буде схожий на успішного шахрая, який зробив, вибачте, "лохами" цілу країну, а ніяк не на ікону бізнесу,
      – заявив Яковина.

      Як зазначив експерт, всі президенти за останні півстоліття публікували свої декларації ще перел виборами. Трамп став першим, хто цього не зробив. Я даю 99%, що там є якісь дуже дивні речі. "Тут виникає законне питання: а наскільки велика ймовірність, що у Трампа в декларації є якісь проблеми? Відповідь: дуже велика. Інакше він не став би ховати її від усього світу, як Кощій – голку зі своєю смертю", – сказав він.

      "Відразу ж можна буде зрозуміти, хто давав і дає Трампу в борг. Уявляєте собі, що почнеться в Америці, якщо виявиться, що президент повинен сотні мільйонів росіянам. Або саудитам? Або китайцям? Це буде супер-мега-зрада!", – додав Яковина.

      Відео повного випуску "Безумного мира" за 9 листопада 2018

       

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США е-декларування Гроші Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 9 листопада
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