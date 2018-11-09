Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом

Президенту США сейчас придется отбиваться от оппозиции сразу по нескольким направлениям. Контроль над Палатой представителей Конгресса дает демократам все необходимое оружие для настоящей войны с президентом.

Самое, пожалуй, главное – это право создавать следственные комиссии и вызывать на свои слушания людей для дачи показаний. Не просто вызывать, а повесткой, типа судебной. Не прийти – нельзя! Можно не свидетельствовать против себя, но против президента – можно.

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Обладая такой властью, депутаты могут окружить Трампа кольцом самых разных расследований – от сексуальных домогательств и коррупции до предательства Родины с россиянами. В условиях постоянного следствия президенту будет очень тяжело работать. Более того, ему будет трудно найти нормальных людей себе в команду, так как все будут просто бояться с ним связываться.

Трамп уже пообещал, что не будет приходить на заседания следственных комиссий и давать показания (как президент – он имеет право). Он также грозит обрезать финансирование всем потенциальным комиссиям. Тоже, в общем, может. Но это не поможет сотрудничеству с Конгрессом.

Более того, он уже пообещал остановить работу правительства, если Конгресс будет ему мешать. Это вообще странно, так как за правительство в США отвечает как раз президент. Поэтому оппозиция только рада будет, если Трамп прекратит работу. Демократы смогут сказать: "Вот видите: какой из него президент? Он тупо не работает и ничего не делает".



Дональд Трамп

Есть и еще один важный момент. Конгресс имеет право запросить у налоговой инспекции все данные по декларации любого человека в стране, включая президента. Трамп, если вы не знаете, свою декларацию тщательно скрывает. Никто не знает, сколько у него имущества и какие он платит налоги.

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А это может оказаться очень важным. Весь свой имидж он строит на том, что он очень богатый и успешный миллиардер. Если выяснится, что никаких миллиардов у него нет, а долгов больше, чем имущества, трамповский миф рассыпется как карточный домик. Он будет похож на успешного жулика, который сделал, извините, "лохами" целую страну, а никак не на икону бизнеса.

Сразу же можно будет понять, кто давал и дает Трампу в долг. Представляете себе, что начнется в Америке, если окажется, что президент должен сотни миллионов россиянам. Или саудитам? Или китайцам? Это будет супер-мега-зрада!

Тут возникает законный вопрос: а насколько велика вероятность, что у Трампа в декларации есть какие-то проблемы? Ответ: очень велика. Иначе он не стал бы прятать ее от всего мира, как Кощей – иголку со своей смертью. Все президенты за последние полвека публиковали свои декларации еще перел выборами. Трамп стал первым, кто этого не сделал. Я даю 99%, что там есть какие-то очень странные вещи.

Чувствуя, что кольцо сжимается, Трамп заметно нервничает. 7 ноября он обругал последними словами журналиста телекомпании CNN, который задавал ему неприятные вопросы. Более того, у Джима Акосты после этой перепалки отобрали аккредитацию в Белый дом. Такого не было вообще никогда.



Фото с прес-конференции Трампа

Ну главное: в тот же день, 7 ноября, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса. Это – очень важно и серьезно. В 2017 году Трамп добился назначения Сешнса на этот пост, с одной единственной целью, чтобы тот защитил его от расследования связей с Россией.

Теоретически, генпрокурор должен надзирать за работой специальной комиссии, которая ведет это расследование. Но Сешнс отказался от такого надзора, поскольку сам был связан с россиянами. Трамп был в ярости, но сделать ничего не могу – он же сам назначил этого генпрокурора.



Джефф Сешнс

Благодаря этой коллизии следствие по делу о связях Трампа с РФ шло очень активно и продуктивно. Как минимум 19 людям предъявлены самые разные обвинения, многие из них уже признали вину и пошли на сделку со следствием.

Сейчас все идет к тому, что следующими обвиняемыми могут стать дети Трампа, а потом - и он сам. Именно поэтому президенту надо срочно что-то делать, чтобы уничтожить комиссию. Лучшее для этого средство - новый генеральный прокурор, полностью подконтрольный президенту.

На место Сешнса Трамп уже назначил и.о. генпрокурора Мэтью Уитакера – своего ярого сторонника, который ранее говорил, что следственную комиссию по делу о сотрудничестве с РФ давно пора закрыть.

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И теперь – внимание. В 1973 году президент Ричард Никсон попытался через своих людей закрыть аналогичную комиссию, которая расследовала его проделки. Тогда это немедленно привело к настоящему взрыву возмущения и импичменту самого Никсона. Сейчас Трамп довольно уверенно идет по этому же пути.

Помните, в прошлой передаче я говорил, что как бы ни закончились выборы, скучно в Вашингтоне не будет? Так вот, похоже, что будет даже веселее, чем я предполагал! Американская столица готовится к самой настоящей политической войне на уничтожение. Ничего интереснее и быть не может!

Новый Конгресс США

Американские парламентские выборы, о которых я много тут говорил, все-таки состоялись. Демократы получили контроль над нижней палатой Конгресса, а республиканцы (то есть сторонники президента Дональда Трампа) укрепили свое большинство в верхней палате.

Результат, в общем, ожидаемый, все что-то такое и предсказывали. Но все-таки очень многое поменялось - и для страны, и для ее руководителя, и для мира в целом.

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Во-первых. Очень хочу похвалить и порадоваться за американских женщин. На этих выборах они впервые не только массово голосовали, но баллотировались и победили. Теперь в Конгрессе будут работать сразу более ста женщин! Раньше это было скорее исключением, чем правилом, за что США постоянно критиковали со всех сторон.

Вы будете смеяться, но гендерное равенство в парламенте там было на уровне Таджикистана. Теперь эта ситуация изменилась, что очень хорошо. Давно замечено: если представителей обоих полов в коллективе примерно пополам, психологическая обстановка в нем максимально нормальная.

Еще несколько интересных фактов, способных убить наповал американского любителя духовных скреп. В Миннесоте пост конгрессвумэн впервые получила женщина-мусульманка. Ею стала 36-летняя Ильхан Омар, чьи предки попали в США из Сомали.



Ильхан Омар

По округу в Мичигане в парламент прошла палестинка Рашида Тлаиб. Ее победа, кстати, вызвала настоящий фестиваль на исторической родине в Палестинской автономии.

Иудеям тоже есть чем похвастать! Впервые губернатором штата Колорадо стал еврей Джаред Полис. Он, кстати, сразу два рекорда взял, поскольку одновременно стал еще и первым открытым геем-губернатором в США.

Еще один факт, который лично меня удивил. Впервые за трехсотлетнюю историю США в Конгресс попали коренные жительницы этой страны – то есть индианки. Причем сразу две – Шарис Дэвидс в Канзасе и Деб Хааланд в Нью-Мексико. Дэвидс еще и лесбиянка – тоже первая в своем роде депутат в Канзасе.

В Массачусетсе в Конгресс впервые избрали чернокожую женщину, в Калифорнии, тоже впервые, кореянку.

Но настоящей звездой стала 29-летняя пуэрториканка Александрия Оказио-Кортес, которая наголову разбила соперника-республиканца в Нью-Йорке и стала самой юной конгрессвумэн в истории США. И это при том, что всего пару лет назад она работала в баре и на всем экономила. Очень активная девушка – она пошла в политику и своим упорством добилась успеха.

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Молодец! Но все-такие есть покруче история. Самое невероятное достижение на этих выборах принадлежит республиканцу из Невады Деннису Хофу. Это очень богатый человек, владелец сети борделей (там это легально), который решил пойти в политику.

И вы знаете, несмотря на необычный, скажем так, род деятельности, он с огромным отрывом победил на выборах в конгресс своего шатата. Но места своего там не займет, поскольку сделать это будет очень сложно. Он, знаете ли, на том свете.



Деннис Хоф

Во время предвыборной кампании Хоф закатил вечеринку – очень веселую, как говорят. Но в процессе веселья сердце отказало и он умер. Тем не менее, жители Невады за него проголосовали. Теперь его место отойдет кому-то из однопартийцев.

Глядя на все это, многие американские консерваторы сейчас крИвят нос. Дескать, ну что это такое? Трупы, геи, индейцы какие-то, палестинцы и бармены с лесбиянками. Не парламент, а черт знает что...

Но в действительности произошла важная коррекция. Конгресс США стал намного более точно представлять реальный состав населения страны. Совсем недавно почти сто процентов конгрессменов были белыми, пожилыми мужчинами-христианами. Которые при этом безбожно врали, ворвали и брали взятки.

Сейчас же есть надежда, что люди, которые пришли к власти за счет небольших пожертвований избирателей, а не миллионов от большого бизнеса, будут хоть немного ближе к нуждам простого народа. Хотя бы попробовать такой подход обязательно надо.

Кроме того, эту публику (кроме покойного Хофа, пожалуй) объединяет одно важное свойство: все они очень не любят Дональда Трампа. И уже вовсю готовятся устроить ему максимально тяжелую жизнь.