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      Телеканал новостей 24 Программы Безумный мир
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом

      Безумный мир 42 Читати новину українською

      Президенту США сейчас придется отбиваться от оппозиции сразу по нескольким направлениям. Контроль над Палатой представителей Конгресса дает демократам все необходимое оружие для настоящей войны с президентом.

      Самое, пожалуй, главное – это право создавать следственные комиссии и вызывать на свои слушания людей для дачи показаний. Не просто вызывать, а повесткой, типа судебной. Не прийти – нельзя! Можно не свидетельствовать против себя, но против президента – можно.

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      Обладая такой властью, депутаты могут окружить Трампа кольцом самых разных расследований – от сексуальных домогательств и коррупции до предательства Родины с россиянами. В условиях постоянного следствия президенту будет очень тяжело работать. Более того, ему будет трудно найти нормальных людей себе в команду, так как все будут просто бояться с ним связываться.

      Трамп уже пообещал, что не будет приходить на заседания следственных комиссий и давать показания (как президент – он имеет право). Он также грозит обрезать финансирование всем потенциальным комиссиям. Тоже, в общем, может. Но это не поможет сотрудничеству с Конгрессом.

      Более того, он уже пообещал остановить работу правительства, если Конгресс будет ему мешать. Это вообще странно, так как за правительство в США отвечает как раз президент. Поэтому оппозиция только рада будет, если Трамп прекратит работу. Демократы смогут сказать: "Вот видите: какой из него президент? Он тупо не работает и ничего не делает".

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      Есть и еще один важный момент. Конгресс имеет право запросить у налоговой инспекции все данные по декларации любого человека в стране, включая президента. Трамп, если вы не знаете, свою декларацию тщательно скрывает. Никто не знает, сколько у него имущества и какие он платит налоги.

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      А это может оказаться очень важным. Весь свой имидж он строит на том, что он очень богатый и успешный миллиардер. Если выяснится, что никаких миллиардов у него нет, а долгов больше, чем имущества, трамповский миф рассыпется как карточный домик. Он будет похож на успешного жулика, который сделал, извините, "лохами" целую страну, а никак не на икону бизнеса.

      Сразу же можно будет понять, кто давал и дает Трампу в долг. Представляете себе, что начнется в Америке, если окажется, что президент должен сотни миллионов россиянам. Или саудитам? Или китайцам? Это будет супер-мега-зрада!

      Тут возникает законный вопрос: а насколько велика вероятность, что у Трампа в декларации есть какие-то проблемы? Ответ: очень велика. Иначе он не стал бы прятать ее от всего мира, как Кощей – иголку со своей смертью. Все президенты за последние полвека публиковали свои декларации еще перел выборами. Трамп стал первым, кто этого не сделал. Я даю 99%, что там есть какие-то очень странные вещи.

      Чувствуя, что кольцо сжимается, Трамп заметно нервничает. 7 ноября он обругал последними словами журналиста телекомпании CNN, который задавал ему неприятные вопросы. Более того, у Джима Акосты после этой перепалки отобрали аккредитацию в Белый дом. Такого не было вообще никогда.

      Фото с прес-конференции Трампа
      Фото с прес-конференции Трампа

      Ну главное: в тот же день, 7 ноября, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса. Это – очень важно и серьезно. В 2017 году Трамп добился назначения Сешнса на этот пост, с одной единственной целью, чтобы тот защитил его от расследования связей с Россией.

      Теоретически, генпрокурор должен надзирать за работой специальной комиссии, которая ведет это расследование. Но Сешнс отказался от такого надзора, поскольку сам был связан с россиянами. Трамп был в ярости, но сделать ничего не могу – он же сам назначил этого генпрокурора.

      Джефф Сешнса
      Джефф Сешнс

      Благодаря этой коллизии следствие по делу о связях Трампа с РФ шло очень активно и продуктивно. Как минимум 19 людям предъявлены самые разные обвинения, многие из них уже признали вину и пошли на сделку со следствием.

      Сейчас все идет к тому, что следующими обвиняемыми могут стать дети Трампа, а потом - и он сам. Именно поэтому президенту надо срочно что-то делать, чтобы уничтожить комиссию. Лучшее для этого средство - новый генеральный прокурор, полностью подконтрольный президенту.

      На место Сешнса Трамп уже назначил и.о. генпрокурора Мэтью Уитакера – своего ярого сторонника, который ранее говорил, что следственную комиссию по делу о сотрудничестве с РФ давно пора закрыть.

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      И теперь – внимание. В 1973 году президент Ричард Никсон попытался через своих людей закрыть аналогичную комиссию, которая расследовала его проделки. Тогда это немедленно привело к настоящему взрыву возмущения и импичменту самого Никсона. Сейчас Трамп довольно уверенно идет по этому же пути.

      Помните, в прошлой передаче я говорил, что как бы ни закончились выборы, скучно в Вашингтоне не будет? Так вот, похоже, что будет даже веселее, чем я предполагал! Американская столица готовится к самой настоящей политической войне на уничтожение. Ничего интереснее и быть не может!

      Новый Конгресс США

      Американские парламентские выборы, о которых я много тут говорил, все-таки состоялись. Демократы получили контроль над нижней палатой Конгресса, а республиканцы (то есть сторонники президента Дональда Трампа) укрепили свое большинство в верхней палате.

      Результат, в общем, ожидаемый, все что-то такое и предсказывали. Но все-таки очень многое поменялось - и для страны, и для ее руководителя, и для мира в целом.

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      Во-первых. Очень хочу похвалить и порадоваться за американских женщин. На этих выборах они впервые не только массово голосовали, но баллотировались и победили. Теперь в Конгрессе будут работать сразу более ста женщин! Раньше это было скорее исключением, чем правилом, за что США постоянно критиковали со всех сторон.

      Вы будете смеяться, но гендерное равенство в парламенте там было на уровне Таджикистана. Теперь эта ситуация изменилась, что очень хорошо. Давно замечено: если представителей обоих полов в коллективе примерно пополам, психологическая обстановка в нем максимально нормальная.

      Еще несколько интересных фактов, способных убить наповал американского любителя духовных скреп. В Миннесоте пост конгрессвумэн впервые получила женщина-мусульманка. Ею стала 36-летняя Ильхан Омар, чьи предки попали в США из Сомали.

      Ильхан Омар
      Ильхан Омар

      По округу в Мичигане в парламент прошла палестинка Рашида Тлаиб. Ее победа, кстати, вызвала настоящий фестиваль на исторической родине в Палестинской автономии.

      Иудеям тоже есть чем похвастать! Впервые губернатором штата Колорадо стал еврей Джаред Полис. Он, кстати, сразу два рекорда взял, поскольку одновременно стал еще и первым открытым геем-губернатором в США.

      Еще один факт, который лично меня удивил. Впервые за трехсотлетнюю историю США в Конгресс попали коренные жительницы этой страны – то есть индианки. Причем сразу две – Шарис Дэвидс в Канзасе и Деб Хааланд в Нью-Мексико. Дэвидс еще и лесбиянка – тоже первая в своем роде депутат в Канзасе.

      В Массачусетсе в Конгресс впервые избрали чернокожую женщину, в Калифорнии, тоже впервые, кореянку.

      Но настоящей звездой стала 29-летняя пуэрториканка Александрия Оказио-Кортес, которая наголову разбила соперника-республиканца в Нью-Йорке и стала самой юной конгрессвумэн в истории США. И это при том, что всего пару лет назад она работала в баре и на всем экономила. Очень активная девушка – она пошла в политику и своим упорством добилась успеха.

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      Молодец! Но все-такие есть покруче история. Самое невероятное достижение на этих выборах принадлежит республиканцу из Невады Деннису Хофу. Это очень богатый человек, владелец сети борделей (там это легально), который решил пойти в политику.

      И вы знаете, несмотря на необычный, скажем так, род деятельности, он с огромным отрывом победил на выборах в конгресс своего шатата. Но места своего там не займет, поскольку сделать это будет очень сложно. Он, знаете ли, на том свете.

      Деннис Хоф
      Деннис Хоф

      Во время предвыборной кампании Хоф закатил вечеринку – очень веселую, как говорят. Но в процессе веселья сердце отказало и он умер. Тем не менее, жители Невады за него проголосовали. Теперь его место отойдет кому-то из однопартийцев.

      Глядя на все это, многие американские консерваторы сейчас крИвят нос. Дескать, ну что это такое? Трупы, геи, индейцы какие-то, палестинцы и бармены с лесбиянками. Не парламент, а черт знает что...

      Но в действительности произошла важная коррекция. Конгресс США стал намного более точно представлять реальный состав населения страны. Совсем недавно почти сто процентов конгрессменов были белыми, пожилыми мужчинами-христианами. Которые при этом безбожно врали, ворвали и брали взятки.

      Сейчас же есть надежда, что люди, которые пришли к власти за счет небольших пожертвований избирателей, а не миллионов от большого бизнеса, будут хоть немного ближе к нуждам простого народа. Хотя бы попробовать такой подход обязательно надо.

      Кроме того, эту публику (кроме покойного Хофа, пожалуй) объединяет одно важное свойство: все они очень не любят Дональда Трампа. И уже вовсю готовятся устроить ему максимально тяжелую жизнь.

      Автор: Иван Яковина
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Видеоблоги Новости США Выборы в США Безумный мир
      Источник: 24 канал
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      Новости за 9 ноября
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