Путинский рай и Саудовский ад: почему мир становится все более безумным

У Владимира Путина тяжелая форма мании преследования и величия одновременно. В общем современный мир и правда часто безумный. А история с убийством журналиста в Саудовской Аравии просто за гранью добра и зла.

Путинский рай

Первым делом, нельзя не сказать несколько слов о недавнем выступлении Владимира Путина на Валдайском форуме в России, где он сказал буквально это:

Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже покаяться не успеют ,

– уверен Путин.

Я думаю, что после этих слов всем уже совершенно очевидно, что он не в себе в самом прямом, в медицинском смысле слова.

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Он считает, что все его многочисленные неудачи последнего времени – это следствие не его собственной некомпетентности, глупости и преступлений, а козни врагов. Они, эти враги, сжимают кольцо вокруг невинной жертвы – Владимира Путина. Понимаете, президент России на самом деле считает себя идеальным. Лучшим человеком за всю историю планеты. На самом деле. Ведь ему с утра до вечера по телевизору это говорят.



Владимир Путин

Поэтому Путину очень страшно, что за ним придут. Что его заставят отвечать. Он чувствует, что все идет именно в этом направлении, поэтому и просто угрожает: один он не уйдет. На тот свет он заберет и россиян, и весь остальной мир.

Я очень надеюсь, что людям из его окружения очень не хочется ни самим умирать, ни своих детей гробить во славу этого психопата. Должен, думаю, найтись человек, способный прекратить это натуральное безумие.

Сайудовский ад

В последнее время название этой передачи становится уже не метафорическим, а совершенно буквальным. На нашей планете то и дело происходят события, которые просто кричат о буйном помешательстве отдельных граждан. Все чаще – очень высокопоставленных.

Наиболее громкая и одновременно жуткая история из этой категориии произошла в саудовском консультве в крупнейшем городе Турции – Стамбуле. Прямо там, в здании дипломатической миссии, произошло невероятно жестокое, совершенно дикое убийство журналиста, способное привести к серьезным геополитическим изменениям во всем мире.

Коротко о том, что произошло. Саудовский журналист Джамал Хашукджи одним из крупнейших интеллектуалов своей страны. Всю свою раннюю карьеру он был весьма либеральному крылу саудовской королевской семьи (в ней состоят тысячи человек).

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Он не без успеха представлял интересы саудовских государственных либералов на Западе. Более того, он стал регулярно писать очень неглупые колонки в газету The Washington Post. Писал, в основном, о своей стране и ее будущем.

В каком-то смысле, этот журналист стал идеологом саудовских модернистов, чем и вызвал ярость действующего руководства своей страны. Его решили убить.

Хашокджи прекрасно понимал, что на родине его не очень-то любят, поэтому давно уже там не появлялся. В основном, он жил в США и в Турции, где у него появилась любимая женщина. Неоднократные попытки саудовских властей заманить его в Эр-Рияд успехом не увенчались, поэтому они придумали кое-что другое.

Хашокджи собирался жениться в Турции. Для этого ему необходимо было получить в родном консульстве справку о разводе с предыдущей супругой. Он позвонил в стамбульское консульство и там ему назначили встречу – на 2 октября.



Журналист Хашокджи

В назначенное время он со своей невестой пришел в консульство. Ее, однако, внутрь не пустили. Понимая, что с ним может что-то произойти, Хашукджи попросил невесту дождаться его и, если что, звонить в полицию. Больше ни она, никто-либо другой за пределами консульства журналиста не видели.

А дело вот в чем. Узнав о скором визите Хахукджи в королевское консульство Стамбула, тут же начал действовать фактический правитель Саудовской Аравии – наследный принц Мухаммед бин Салман. Он же – главный враг и ненавистник журналиста.

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Он приказал отправиться в Турцию специальной команде из 15 человек – сотрудников личной охраны принца, а также "саудовского доктора Менгеле". Салах Мухаммед аль-Тубайджи – врач, учившийся в Шотландии на судмедэксперта-патологоанатома. Эксперт в уничтожении тел и их следов.

Они прилетели в Стамбул в полчетвертого утра того дня, когда пропал журналист. И почти сразу после этого улетели – разделившись на две группы и на двух самолетах в Египет и ОАЭ. Видимо, чтобы не вызвать подозрений. Официально Саудовская Аравия объявила их "туристами". Они, дескать, прилетели на полдня в Стамбул, чтобы полюбоваться на шпили великого Софийского собора и Голубой Мечети.

В это, однако мало кто поверил. Дело в том, что эти "туристы" из спецслужб с собой зачем-то везли медицинскую пилу для разрезания костей. Честно говоря, я ни разу в жизни не слышал, чтобы хоть один турист прилетал на бизнес-джете в другую страну всего на несколько часов с пилой, предназначенной для разрезания человеческих конечностей.

Пила эта, к сожалению, занимает центральное место во всей этой истории. Знаете, разного рода диктаторов часто называют "мясниками", имея в виду и нездоровую кровожадность, и склонность к насилию. Но в данном случае это определение уже не метафора.

Подручные наследного принца по его приказу убили оппозицонного журналиста. По данным турецкой прессы, его пытали с особым садизмом: сначала накачали наркотиками, а потом, еще живого, этой самой пилой начали резать на куски - пальцы, руки, ноги... В момент отделения головы от туловища Хашукджи, конечно, погиб.

Все это происходило в кабинете саудовского консула. Сам он – обычный дипломат, не привыкший к таким зверствам, – умолял не делать этого на территории консульства. На это ему посоветовали закрыть рот, если он, конечно, не хочет, чтобы и с ним сделали то же самое. Консул, понятно, замолчал, а через пару дней спешно покинул Стамбул.

Но убийство он не остановил. Тело Хашукджи разрезали на неболшие части, а вот что с ним сделали дальше, пока неизвестно. По одной версии, "саудовский менгеле" там же растворил его в специальной кислоте, которая не позволит найти генетических следов убитого. По другим данным, куски тела сбросили в одном из лесов под Стамбулом, по третьей – их вывезли в Саудовскую Аравию и там сожгли.

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Знаете, передача – "Безумный мир", он правда часто такой. Но вот эта история – просто за гранью добра и зла. Пилить на куски живого человека нельзя, даже если он самый жуткий злодей. И уж тем более – нельзя этого делать лишь потому, что у него другие политические взгляды.

Это уже даже не криминальный вопрос, а цивилизационный, этический. Мы, люди планеты Земля, не должны позволить, чтобы среди нас безнаказанно находились те, кто вытворяет такие зверства, такое людоедство. Если с этим смириться, то МЫ будем как-то иначе называться.

Думаю, на каком-то глубинном уровне это понимают все люди во всех странах. И именно поэтому история с убийством саудовского журналиста одинаково ужаснула людей во всем мире – и в США, и в Турции, и на Ближнем Востоке, и в Южной Америке, и в Северной Европе, и в Украине и даже в России, чье правительство, кстати, само убивает людей за границей очень опасным способом.

Впрочем, для развития этой истории важно мнение лишь одной страны – США. Это главный союзник Саудовской Аравии, гарант безопасности ее самой и ее режима.

Но сейчас почти все американцы пришли в ужас от произошедшего. Хашукджи многие в Вашингтоне знали и ценили. Он вращался среди дипломатов, высокопоставленных военных и политиков, дружил с журналистами и конгрессменами. Хашукджи был там своим человеком.



Принц Мухаммад

Его убийство спровоцировало реакцию, которую принц Мухаммад едва ли ожидал. В Конгрессе зарегистрировали законопроект о введении против королевства жестких санкций. Он включает в себя сворачивание сотрудничества в военной и экономической сферах, а также в области обмена разведданными. Этот законопроект уже поддержали представители не только демократов, но и республиканцев.

Как ни странно, это очень большая проблема для Дональда Трампа. Дело вот в чем. Еще до своего президентства он очень плотно сотрудничал с саудовскими властями. Они вкладывали в его недвижимость десятки миллионов долларов, поддерживая на плаву строительные проекты Трампа. При желании это можно назвать взятками, но формально квартиры и дома они у нынешнего президента все-таки покупали.

Тогда он начал дружить в нынешним королем Салманом и его сыном Мухаммадом семьями. Со американской стороны с нынешним кронпринцем больше всех коммуницировал трамповский зять, которого зовут Джаред Кушнер. Он много раз был на грани банкротства, но его всякий раз спасали саудиты, катарцы и россияне.

Но с саудитами у него сложились особенно добрые отношения. Настолько добрые, что принц утверждал: "зять американского президента у него в кармане и на его содержании". Вы себе не представляете, насколько он прав.

В прошлом году Мухаммед задумал устроить у себя в стране реформы. Он объявил о стратегии модернизации к 2030 году, о строительстве сияющего города будущего на берегу Красного моря и о либерализации общественной жизни. Кроме того, Мухаммед провел в Эр-Рияде международный инвестиционный форум, сразу названный "Давос в Пустыне". Все, казалось бы, прекрасно.

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Но! Последние гости еще не успели разъехаться по домам, как место проведения форума - гостиница Ритц-Карлтон – власти превратили в самую шикарную тюрьму на свете. Туда свезли сотни либерально настроенных саудовских принцев и бизнесменов, которым не нравился ни принц Мухаммед, ни его политика, ни его отец – король Салман, страдающий старческой дименцией.

Их всех держали под замком, многих пытали, требуя переписать на государство (а фактически – на принца) все их капиталы. Тех, кто выполнял требование, – отпускали. Строптивых держали под замком и продолжали пытать. Вот такая вот модернизация!

Многие тогда не поняли, где власти взяли исчерпывающий список саудовских диссидентов? Оказывется, этот список составили американские спецслужбы для своих целей. А Джаред Кушнер передал суперсекретную информацию своему другу Мухаммеду.

Фактически зять Трампа предал всех тех людей в Саудовской Аравии, которые мечтали построить там если не демократию, то хотя бы просто приличный политический режим без отрубания рук, ног и голов и с какой-никакой свободой слова. Чувствуете иронию: президент США с помощью своего родственника помог жуткой, садистсткой теократии расправиться со сторонниками свободы и демократии.

Хашукджи – важный идеолог борьбы за свободу – тогда в Ритц-Карлтон не попал. Он продолжил писать свои колонки, призывая соотечественников к демократии. Он также критиковал Трампа, Путина и своего кронпринца. От этого всего ненависть Мухаммеда к журналисту лишь увеличивалась. Итогом и стало это жуткое и действительно безумное убийство в Стамбуле.

Сейчас Дональд Трамп ведет себя как соучастник этого преступления. Он стал практически единственным в мире человеком, который открыто защищает Мухаммеда бин Салмана. Это его поведение, кстати, уже стало поводом для многочисленных карикатур в мировой прессе.



Джаред Кушнер



Но сейчас у Трампа особо и выбора нет. Он не может допустить введения против королевства санкций и прекращения торговли с ним. Дело в том, что в этом случае Мухаммед бин Салман обещает сократиь до минимума поставки нефти на мировой рынок. Это будет означать чудовищный рост цен на углеводороды (до 250-300 долларов за баррель) и, как следствие, – глобальный экономический кризис.

А у Дональда Трампа выборы в Конгресс через три недели. Меньше всего на свете ему сейчас нужен крах и обвал всей мировой экономики.

Кроме того, он боится, что МБС расскажет всему миру, какие темные дела они вместе с Трампом вели, пока тот еще не был президентом, как Саудовская Аравия давала десятки миллионов долларов на спасение от банкротства трамповского зятя и так далее. Все это немедленно обернулось бы для Трампа импичментом и позорным изгнанием из Белого дома.

Ну и самое главное. Я почти уверен, что вся эта история кардинально изменит характер стратегических отношений между США и СА. После этого убийства либо королевство и правда серьезным образом обновится и либерализуется, либо две эти страны перестанут быть верными союзниками.

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В США сейчас уже практически никто не хочет дружить со страной, которая заживо пилит своих граждан на куски. И вы знаете, я тут американцев очень хорошо понимаю и поддерживаю.