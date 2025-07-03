Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Поздравление от президента

Владимир Зеленский поздравил с Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ – днем героических воинов, на счету которых значительные результаты в защите Украины.

Ролик в честь Дня армейской авиации: смотрите видео Зеленского

Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых – бойцы армейской авиации ежедневно именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие,

– написал украинский лидер.

Он поблагодарил все экипажи, технического состава армейской авиации за их работу и вклад в оборону нашего государства. "Вечный почет и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации", – сказал глава государства.

Также Зеленский поздравил с Днем зенитных ракетных войск Воздушных сил. Он подчеркнул, что воины-зенитчики ежедневно и каждую ночь защищают от всего, что летит против жизни в Украине: от российских ракет, дронов, авиации.

Кадры в честь Дня зенитных ракетных войск: смотрите фото Воздушных сил

В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ благодарим каждого из вас – тех, кто на фронте защищает наших воинов, и тех, кто позволяет вернуться нормальности в тыловых городах. Всюду вы сохраняете много жизней наших людей,

– подчеркнул президент.

Он поблагодарил за точность и преданность делу.