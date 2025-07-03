Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Зеленський підписав закон про виплати з бюджету щодо угоди з США про надра

Привітання від президента

Володимир Зеленський привітав з Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ – днем героїчних воїнів, на рахунку яких значні результати в захисті України.

Ролик на честь Дня армійської авіації: дивіться відео Зеленського

Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених – бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди пам'ятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших,

– написав український лідер.

Він подякував всім екіпажам, технічному складу армійської авіації за їхню роботу та внесок в оборону нашої держави. "Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації", – сказав голова держави.

Також Зеленський привітав з Днем зенітних ракетних військ Повітряних сил. Він підкреслив, що воїни-зенітчики щодня й щоночі захищають від усього, що летить проти життя в Україні: від російських ракет, дронів, авіації.

Кадри на честь Дня зенітних ракетних військ: дивіться фото Повітряних сил

У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ дякуємо кожному з вас – тих, хто на фронті захищає наших воїнів, і тих, хто дозволяє повернутися нормальності в тилових містах. Усюди ви зберігаєте багато життів наших людей,

– наголосив президент.

Він подякував за точність і відданість справі.