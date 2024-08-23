Украинский флаг развевается во временно оккупированных Алешках благодаря бойцам 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Защитники обнародовали видео, передает 24 Канал.
Смотрите также Мы с ним в самые тяжелые моменты, – в "Азове" показали красноречивое видео ко Дню Государственного флага
Флаг Украины в оккупированных Алешках
Украинские военнослужащие сделали символический, однако, чрезвычайно важный шаг ко Дню Государственного флага. С помощью БПЛА бойцы установили сине-желтый флаг в самом сердце оккупированного города на левобережье Херсонской области.
Это не только символ нашей несокрушимости и отваги, но и четкий сигнал оккупантам: Украина всегда возвращается на свою землю. Наша борьба продолжается, каждый такой шаг дает надежду украинскому народу и приближает нас к победе. Слава Украине!
– подчеркнули в 124 бригаде.
Читайте также В Киеве торжественно подняли Государственный флаг, Зеленский эмоционально обратился к украинцам
Украинский флаг в самом сердце оккупированных Алешек: смотрите видео