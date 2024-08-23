Украинский флаг развевается во временно оккупированных Алешках благодаря бойцам 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Защитники обнародовали видео, передает 24 Канал.

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Флаг Украины в оккупированных Алешках

Украинские военнослужащие сделали символический, однако, чрезвычайно важный шаг ко Дню Государственного флага. С помощью БПЛА бойцы установили сине-желтый флаг в самом сердце оккупированного города на левобережье Херсонской области.

Это не только символ нашей несокрушимости и отваги, но и четкий сигнал оккупантам: Украина всегда возвращается на свою землю. Наша борьба продолжается, каждый такой шаг дает надежду украинскому народу и приближает нас к победе. Слава Украине!

– подчеркнули в 124 бригаде.

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Украинский флаг в самом сердце оккупированных Алешек: смотрите видео