10 лет наши воины защищают украинский флаг от того, чтобы быть оскверненным под сапогами российских захватчиков.
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Во флаге – идея свободы
В заметке в соцсети бойцы "Азова" напомнили, что они вместе с флагом Украины находятся в самые тяжелые моменты. "Под обстрелами, в наступлении, в обороне. С ним спасаем собратьев на поле боя и ждем из плена", – рассказали воины.
"Азов" записали видео ко Дню Государственного флага
Чем больше мы любим его, тем больше враг его ненавидит. Ведь в нем – наша идея свободы. Свободы выбирать для себя будущее. Это наш оберег от темноты,
– говорится в сообщении "Азова".
К слову, ко дню Государственного флага, партизаны "Желтой ленты" украсили оккупированный Донецк рисунками с граффити.