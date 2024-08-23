Партизаны украсили оккупированный город украинскими флагами. Каждый уголок Донецка празднует День Флага.

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Сопротивление сильнее страха

Донецк нашпигован российскими силовиками, военными, ФСБ и ГРУ, их застенками. Впрочем, несмотря на это, люди решились выразить свое уважение к флагу.

Понимаете ли вы, насколько это трудно – нарисовать такое граффити в Донецке? Смелость наших людей не имеет границ, и их сопротивление не имеет конца,

– говорится в сообщении "Желтой ленты.

Донецк в украинских флагах / Фото "Желтая лента"

На фотографиях – район шахты Заперевальной, улица Антропова, площадь неподалеку 122 гимназии, улица Данилевского, улица Горностаевская, флаг неподалеку донецкой школы 147 и тому подобное.

Поздравляем всех с Днем Государственного флага! Не тряпки в триколоре, которую активисты движения "Желтая Лента" вчера рьяно жгли во всех уголках оккупированных территорий, а символа свободы. Символа, который мы никогда не променяем ни на один другой,

– отметили в подполье.

К слову, украинские киберхакеры взломали российское телевидение и передали оккупантам "привет" от ГУР.