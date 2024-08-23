10 років наші воїни захищають український прапор від того, аби бути спаплюженим під чоботами російських загарбників.

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У прапорі – ідея свободи

У дописі в соцмережі бійці "Азову" нагадали, що вони разом із прапором України перебувають у найважчі миті. "Під обстрілами, в наступі, в обороні. З ним рятуємо побратимів на полі бою і чекаємо з полону", – розповіли воїни.

"Азов" записали відео до Дня Державного прапора

Чим більше ми любимо його, тим більше ворог його ненавидить. Адже в ньому – наша ідея свободи. Свободи обирати для себе майбутнє. Це наш оберіг від темряви,

– йдеться у повідомленні "Азову".

До слова, до дня Державного прапора, партизани "Жовтої стрічки" прикрасили окупований Донецьк малюнками з графіті.