Он подчеркнул, что государственность нашей стране не была подарена – ее всегда приходилось бороться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова.

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Как Буданов поздравил с Днем Государственности?

Глава разведывательного управления отметил, что украинцы – наследники государственной традиции, которая началась с Крестителя Киевской Руси – Владимира Великого, "ковалась в горниле освободительной борьбы, пережила всех угнетателей и в конце концов утвердила национальное государство нашего народа".

Государственность не была нам подарена – ее всегда приходилось бороться. Сегодня мы продолжаем защищать нашу страну в полях и лесах, в море и в небе,

– подчеркнул Буданов.

Он отметил, что наш противник хорошо понимает значение украинской идентичности и именно поэтому веками пытается ее уничтожить голодом и запретами, лагерями и пытками.

"Несмотря на репрессии и притеснения поколения наших предков пронесли сквозь века украинскую культуру и идентичность. Более того, сохранили для нас идею независимого, соборного государства украинцев. Время этой идеи наконец настало", – отметил глава ГУР.

Он подчеркнул, что сегодня, как никогда, важно помнить: никто не сохранит Украину за нас.

Будущее украинской государственности зависит от нашей решимости, единства и готовности действовать,

– подчеркнул Буданов.

Он подчеркнул, что нашу борьбу поддерживает свободный мир, но только мы можем завершить войну победой.

"История возлагает на нас огромную ответственность – быть тем поколением, которое сломает хребет имперской гидре и обеспечит Украине настоящую, нерушимую независимость. Это не только наш долг. Это – честь", – резюмировал глава ГУР.

Напомним, президент Зеленский также обратился к украинцам по случаю Дня государственности. Он отметил, что этот день – о связи, обо всех этапах украинского государства и о том, что объединяет десятки поколений тех, кто жил здесь тысячи лет назад.