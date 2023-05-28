В последнее воскресенье мая Киев отмечает День города. В этом году это – 28 мая. С днем рождения "именинника" поздравляют все – даже самые маленькие украинцы, которым, к сожалению, пришлось узнать, что такое война.

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"Мой родной, с Днем рождения"

Одно из поздравлений среди всех других было особенным. На нем маленькая девочка искренне желает столице нашего государства мирного неба и процветания.

Алло, это Киев? Желаю тебе неба без ракет, улиц без громких сирен. Расти и цвести. Мой родной, с Днем рождения,

– говорит маленькая украинка.

Как маленькая украинка поздравляла Киев: смотрите видео

Ролик собрал в сети немало просмотров, и его даже начали распространять представители официальных властей. И действительно, очень бы хотелось, чтобы слова этой девочки стали реальностью – Украина победила, а враг получил бы по заслуге за то, что часто не дает спать людям, будит их сиренами и обстрелами ракетами и дронами.

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Атака на столицу