Главнокомандующий отметил, что 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины. Он напомнил, что статья 65 Конституции устанавливает, что Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

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Что сказал Сырский в День Конституции

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинцы – свободолюбивый народ. И, пожалуй, ни один народ в мире так жертвенно не борется за собственную свободу и собственные права.

Генерал сказал, что стоит помнить – Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина Украины обязанности. В частности, 65 статья Конституции Украины особенно символична и важна сейчас, во время полномасштабной российской агрессии.

Уважая права – должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому, призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны!

– сказал Александр Сырский.

Он добавил, что верит – мы победим. Ведь в единстве наша сила.

Кстати, Владимир Зеленский в День Конституции заявил, что каждый день сопротивления украинцев – это борьба за суверенные территории и суверенные права. По его словам, путь в Европу и свободы – не только географический, но и мировоззренческий. Что еще сказал президент Украины читайте по ссылке.