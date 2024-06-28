Головнокомандувач зауважив, що 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію України. Він пригадав, що стаття 65 Конституції встановлює, що Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

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Що сказав Сирський у День Конституції

Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що українці – волелюбний народ. І, мабуть, жоден народ у світі так жертовно не бореться за власну свободу і власні права.

Генерал сказав, що варто пам'ятати – Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина України обов'язки. Зокрема, 65 стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії.

Шануючи права – мусимо не забувати про обв'язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!

– сказав Олександр Сирський.

Він додав, що вірить – ми переможемо. Адже в єдності наша сила.

До речі, Володимир Зеленський у День Конституції заявив, що кожен день спротиву українців – це боротьба за суверенні території та суверенні права. За його словами, шлях до Європи й свободи – не лише географічний, а й світоглядний. Що ще сказав президент України читайте за посиланням.