Це глава держави підкреслив з нагоди відзначення 28-ї річниці з моменту набуття чинності Конституції країни.

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Володимир Зеленський звернувся до укарїнців з нагоди Дня Конституції

28 червня 28 років тому було ухвалено Основний закон нашої держави і сьогодні ми відзначаємо День Конституції України.

Володимир Зеленський записав своє звернення дорогою з Києва у Брюссель, перебуваючи у Львові. У місті, яке, як зауважив президент, одним із перших зустрічає наших міжнародних партнерів, яке приймало наших людей та евакуаційні потяги з перших днів війни

І зараз я тут у час історичного рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Зараз ми на шляху до Європи. В усіх сенсах цього слова. Вся наша Україна долає непросту дорогу. Коли багато пройдено, але чимало попереду. Коли не можна зупинитись або звернути не туди. Коли мусимо дійти. Коли маємо успішно пройти цей шлях – шлях України до Європи,

– підкреслив гарант.

Володимир Зеленський зазначив, що цей шлях розпочався не вчора, не рік тому, і не у 1991 році – його долали різні покоління, які боролися за самостійну, європейську Україну. "Цей шлях виткано з різних доль, різних доріг, різних людей. Цей шлях сповнений випробувань, перешкод, болю, який довелось нам відчути, і волі, яка дає змогу йти – йти вперед. І цей шлях проходить сьогодні кожен із нас", – зауважив президент.

Він зазначив, що перше слово 1 статті нашої Конституції – "Україна". За його словами, вже з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. "Всі, хто думав насамперед не про себе, хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок. 17-та стаття Конституції", – зазначив він.

Президент наголосив, що захист України – це найважливіші функції держави та справа всього українського народу. Він зазначив, що відданість цьому щодня доводять мільйони українців.

Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свого вибору на користь свободи, України, Європи. Люди, які, на жаль, втратили власний дім, але, на щастя, не втратили України в собі. Хто знає, що тимчасова окупація не переможе одвічні істини: Україна – єдина, незалежна, Україна – рідна,

– підкреслив гарант.