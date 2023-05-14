Защищая Украину, в этот день они не могут принести лично цветы матери и прильнуть к ней. Поэтому воины поздравили самых дорогих мам в сети, в частности, записали видеообращение, сообщает 24 Канал.

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Поздравления от защитников Украины

Поздравления матерям можно увидеть как на страницах генерал-лейтенантов, так и в телеграм-каналах Командования объединенных сил ВСУ, Сухопутных войск ВСУ и Госпогранслужбы.

Военные Украины в этот день выразили свою любовь к самым родным. Они поблагодарили мамочек за подаренную жизнь и привитую любовь к Родине, за переживания, ожидания и молитвы. А также призывали спать ночью спокойно, ведь лично оберегают от врага.

А еще пообещали вернуться с победой и по приезде подарить все цветы, которые смогут найти.

Как и тысячи украинских защитников, хотел бы сейчас прижаться к тебе, как в детстве! Поблагодарить тебя за то, что подарила мне жизнь, за любовь и заботу! Низко кланяюсь матерям, чьи сыновья и дочери ныне защищают нашу страну от оккупанта, и тем, кто потерял своих детей на этой жестокой войне!

– написал генерал-лейтенант Николай Олещук.

Трогательное поздравление от военных: видео

В Командовании объединенных сил ВСУ поблагодарили матерей за то, что они "взрастили настоящих, верных сыновей и дочерей своей Родины, что сегодня с оружием в руках мужественно защищают родную землю от российского агрессора". Теперь беспокоиться о мамочках – дело чести.

Низко кланяюсь вам за переживания и сонные ночи, за то, что воспитываете патриотов, которые невероятными усилиями и даже ценой собственной жизни творят новейшую историю нашей страны. Забота о вас — наша обязанность и дело чести,

– написали в КОС ВСУ.

Однако в 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ отметили, что всех слов о маме будет мало. Ведь "наши мамы стоят величайшей благодарности, самых крепких объятий и самого искреннего "Люблю".

Конечно, мы хотели бы сказать это лично, но мы можем только так, через видео. Устами наших ребят 45 ОАБр от имени всех защитников и защитниц Украины в День матери мы записали то, что, верим, мамы хотели бы услышать,

– отметили защитники.

Украинских мам поздравила и Елена Зеленская

Первая леди Украины также поздравила украинских мам, на чьи плечи уже выпало так много. Ведь кто-то из мамочек ждет своих детей с фронта и каждый вечер "ждет хотя бы голоса в телефоне", кто-то – находит силы ради малышей учиться жить в чужой стране, а кто-то посреди ночи поспешно одевает детей, чтобы как можно быстрее спрятать малышей в укрытии от российских ракет.

"Не одна – миллионы украинских мам второй год подряд делают невероятное. С Днем матери каждую из вас – тех, кто во время войны бережет детство своих детей", – написала Елена Зеленская.