"Я поел, и я в каске": украинские защитники щемяще поздравили с Днем матери

В Украине и мире 10 мая отмечают День матери. Украинские защитники и защитницы записали теплые слова поздравлений для самых близких.

24 Канал собрал несколько щемящих фотографий и видео от представителей Сил обороны Украины.

Как военные поздравили своих мам?

Спецподразделение Главного управления разведки МО Украины "Артан" собрало серию фото, на которых бойцы выразили свои самые искренние слова благодарности и любви для своих матерей. Военные напомнили, как любят их, пообещали скоро вернуться и поблагодарили за поддержку.

Щемящее видео по случаю праздника опубликовала 92 отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко. Военные поблагодарили каждую мать, которая воспитала воина, держится в строю и чья любовь сильнее войны.

Не менее чувственные кадры показали в 12-й бригаде спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины. Там рассказали, что слово "мама" постоянно звучит в войске, но для каждого воина оно означает что-то личное. Без него не обходятся разговоры о доме и короткие звонки между тяжелыми боями.

К поздравлениям присоединился и 426-й отдельный полк беспилотных систем ВМС ВСУ. Военные пожелали всем матерям мира, согласия, а также дождаться сына и дочь.

Спасибо всем мамам за жизнь, за выдержку и молитвы и за то, что научили быть сильными,

– добавили в полку.

В объединенной штурмовой бригаде Нацполиции Украины "Ярость" отметили, что войну проходят как военные, так и матери. Они проводят бессонные ночи в новостях, коротких сообщениях "я жив" и в молитвах за своих детей.

В Министерстве внутренних дел напомнили, что чаще всего освобожденные из плена украинцы сначала звонят именно маме. Ведь, отметили там, нет силы большей, чем та, с которой мать ждет своего ребенка дома.

Министерство обороны Украины также передало поздравления родным и показали трогательные кадры возвращения воинов домой.

Ваша любовь держит нас, пока мы держим фронт. С Днем матери, родные,

– написали в Минобороны.

