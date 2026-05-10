24 Канал зібрав кілька щемливих світлин та відео від представників Сил оборони України.

Як військові привітали своїх мам?

Спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України "Артан" зібрав серію фото, на яких бійці висловили свої найщиріші слова подяки та любові для своїх матерів. Військові нагадали, як люблять їх, пообіцяли скоро повернутись та подякували за підтримку.

Щемливе відео з нагоди свята опублікувала 92 окрема штурмова бригада імені Івана Сірка. Військові подякували кожній матері, яка виховала воїна, тримається у строю та чия любов сильніша за війну.

Не менш чуттєві кадри показали у 12-й бригаді спецпризначення "Азов" Нацгвардії України. Там розповіли, що слово "мама" постійно звучить у війську, але для кожного воїна воно означає щось особисте. Без нього не обходяться розмови про дім та короткі дзвінки між важкими боями.

До привітань долучився й 426-й окремий полк безпілотних систем ВМС ЗСУ. Військові побажали усім матерям миру, злагоди, а також дочекатись сина та доньку.

Дякуємо всім мамам за життя, за витримку та молитви й за те, що навчили бути сильними,

– додали у полку.

В об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції України "Лють" зазначили, що війну проходять як військові, так і матері. Вони проводять безсонні ночі у новинах, коротких повідомленнях "я живий" і в молитвах за своїх дітей.

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що найчастіше звільнені з полону українці спершу дзвонять саме мамі. Адже, зазначили там, немає сили більшої, ніж та, з якою матір чекає свою дитину вдома.

Міністерство оборони України також передало привітання найріднішим і показали зворушливі кадри повернення воїнів додому.

Ваша любов тримає нас, поки ми тримаємо фронт. З Днем матері, рідні,

– написали у Міноборони.

