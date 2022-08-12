Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства также наградил юных героев в Мариинском дворце.

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С кем встретился президент

Сегодня в Украине впервые одновременно с большинством стран мира отмечает Международный день молодежи. Прошлым летом было принято это решение – перенести празднование на 12 августа, чтобы и в такой символической вещи быть вместе с Европой. И это сработало. Сегодня День молодежи чувствовался очень органичным,

– подчеркнул Зеленский.

В первую очередь Владимир Зеленский отметил детей, которые сегодня в Мариинском дворце получили награды за свое мужество, которому могли бы позавидовать даже взрослые. В честь Дня молодежи президент наградил:

Максима Бровченко из Бердянска;

Сашу Гуцала из Бучи;

Егора Шеремета из Черниговщины;

Глеба Бондаренко из Харькова;

Андрея Покраса из Киевщины;

Давида Понуляка из Запорожья;

Даниила Сергеева из Мариуполя;

Иринку Васильеву из Ровно.

Глава государства отметил, что возраст вышеперечисленных юных героев – от 7 до 16 лет.

Президент также встретился с представителями образовательных, военных, творческих и волонтерских молодежных организаций и сообществ и представителями молодых диаспор. Кроме того, глава государства встретился с Мариной Вязовской, которая получила самую высокую награду в мире математики – знаменитую Медаль Филдса.

Зеленский отметил, что во время встречи с молодежью говорили об обороне, победе и будущем Украины.

Мы очень тепло и плодотворно пообщались об обороне нашего государства, о победе – она будет не за горами – о будущем Украины, о наших институтах. Звучали очень хорошие идеи – будем их реализовывать,

– подчеркнул президент.

Вечернее обращение Зеленского за 12 августа: смотрите видео