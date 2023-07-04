Именно 4 июля 2015 года в Киеве заработала патрульная полиция. Игорь Клименко отметил, что сегодня чествуют не только профессионализм, но и человечность, которую полиция проявляет в трудные моменты.

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Зеленский и Клименко обратились к правоохранителям

Президент Украины поблагодарил правоохранителей за безопасность для наших людей, за спасение украинцев, за героизм в боях.

Поздравляю всех наших полицейских и желаю прежде всего благодарности – благодарности всему нашему народу нашей полиции. Чем эффективнее будут каждый и каждая, кто служит в полиции, тем больше будет благодарность наших людей,

– заметил Зеленский.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сказал, что сотрудники полиции:

защищают людей, рискуя своей жизнью;

помогают тем, кто в этом нуждается;

строят доверие между полицией и населением.

"Мы не празднуем сегодня. Не ко времени парадная форма. Сегодня вы в том же, в чем ежедневно ходите на службу, в чем вас видят люди. В той форме, которая вселяет уверенность и поддержку", – объяснил Клименко.

Он добавил, что правоохранители также воюют за защиту Украины, а после победы их ждет еще много работы, чтобы строить систему глобальной безопасности Украины.

Клименко в День Национальной полиции опубликовал ролик: смотрите видео

Обратите внимание! В 2015 году милиция была реформирована и создана Национальная полиция Украины. Желающих набирали на службу и готовили их к работе. После подготовки первыми начали работу – 4 июля 2015 года – в Киеве на Софийской площади сотрудники новой полиции. Они приняли присягу на верность Украине.