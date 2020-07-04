Анализируем, почему украинская полиция так и осталась советской милицией. О причине отката реформы говорят эксперты и человек, который ее начал – Хатия Деканоидзе.

Эксперты отмечают, что дальше первой волны реформы – создание новой патрульной полиции и некоторых других положительных сдвигов, дело не пошло. В то же время наблюдается возвращение в МВД традиций старой милиции. Сайт 24 канала обратился к людям, которые знают, почему так произошло.

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Сначала о хорошем. Изменения есть, особенно они были заметны пять лет назад, когда прошла первая волна реформы – создание патрульной полиции, в ряды которой пришли абсолютно новые люди. Украинцы, наверное, уже и забыли, что такое ГАИ, и это тоже можно отнести к позитиву.

Был принят закон о Национальной полиции, который содержит много прогрессивных норм. Но современные полицейские руководствуются нормами Кодекса об административных правонарушениях от 1984 года.

Какие реформы уже сделали в полиции

По мнению МВД, реформа уже давно и победно завершилась. Нечего ожидать что-то радикально новое, отметил в комментарии для сайта 24 канала Михаил Каменев, эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека.

Но он назвал и некоторые положительные изменения. Наконец произошло разделение политических и административных функций управления полицией, по крайней мере на бумаге.

До реформы министр внутренних дел был еще и главным милиционером, который сочетал в себе высшую должность по милицейской вертикали и должность министра – формировал государственную политику и воплощал ее. Это было неправильно,

– подчеркнул Михаил Каменев.

Теперь у министра нет формальных оснований что-то указывать любому полицейскому или его начальнику, отмечает эксперт.

"Разделение состоялось, но фактически его нет, министр продолжает указывать руководителю Национальной полиции. К примеру главный полицейский все равно согласовывает с министром кандидатуры своих заместителей. Разрыва до конца не произошло, но есть положительные моменты", – пояснил Каменев.

Михаил Каменев / Фото с его страницы в Facebook

"Также были введены полицейские комиссии, есть независимый отбор, хотя бы для тех, кто впервые хочет попасть в полицию. Другая проблема, что такие комиссии только для новичков. Хотя закон позволяет использовать их при продвижении по службе, но это происходит уже на усмотрение начальника. Соответственно, все руководители радостно не пользуются этой процедурой", – разъяснил Михаил Каменев.

Они используют переаттестацию на свое усмотрение, назначают тех, кого хотят, и формируют команду под себя. Это плохо, поскольку мы видим большие участки с круговой порукой, где всех все устраивает,

– подчеркивает правозащитник.

О патрульной полиции

"Эта реформа оказалась фасадной, отмечает эксперт. Хоть она действительно состоялась. Но это лишь 10% личного состава полиции. Реформа очень мало влияет на реальную ситуацию. Ведь основная и самая крупная работа полиции – количественно и качественно это криминальный блок – около 40 тысяч сотрудников (следователи, оперативники, уголовный розыск и др). Там реформы не было вообще", – подчеркнул Каменев.

Какие реформы оказались неэффективными

"Создали новый дисциплинарный устав, который не сильно отличается от того, который был принят в начале 90-х годов. Да, там есть определенные положительные изменения, но все наталкивается на реальность", – продолжает объяснять Михаил Каменев.

"К примеру, написали, что к дисциплинарным расследованиям могут, по решению начальника, привлекать представителей общественности. Но не привлекают. Даже по самым резонансным делам – по Тлявову, по Кагарлыку тому подобное. Полиция самостоятельно проводит служебные расследования. Словно этой нормы не существует", – отмечает эксперт.

Украинские полицейские / Фото Национальная полиция

Он считает, что в законе нужно исправить "могут привлекать" на слово "обязаны привлекать", поскольку слово "могут" для полиции означает, что никого не надо привлекать.

"У полиции есть недоверие к общественности. Там недовольны тем, что их не уважают, не доверяют. Но здесь все очень просто – доверие надо заслужить", – подчеркнул правозащитник.

В целом реформа провалилась, что-то немного сделали, но нет желания внедрять серьезные изменения, резюмировал Михаил Каменев.

Можно ли продолжить реформу

Совсем не такую полицию, которая существует на сегодняшний день, видела Хатия Деканоидзе, когда возглавила Национальную полицию в Украине. Она была тем человеком, который начал реформу.

В комментарии для сайта 24 канала Хатия Деканоидзе рассказала, какой была бы украинская полиция, если бы реформу довели до конца.

Все должно происходить в несколько этапов – сначала создание патрульной, а потом реформа уголовной полиции. Но все остановилось на первой волне. Кроме того, сменить нужно было всю правоохранительную систему, прокуратуру и суды. Без комплексной реформы эффекта не будет. Но я верю, что новая патрульная полиция – это была успешная реформа,

– отметила Хатия Деканоидзе.

По словам экс-руководительницы Нацполиции, реформа предусматривала полную переаттестацию работников и привлечение новых людей, которые не имеют опыта работы в правоохранительных органах и не связаны с коррупцией.

Хатия Деканоидзе / Фото Радио Свобода

Также необходимо было сменить топ-менеджеров, а за пять лет уже можно было вырастить новое поколение – это и начальники областных управлений и их заместители, отметила Деканоидзе.

Нужно было профильтровать всех работников полиции, к которым были вопросы со стороны общества, и мы это делали. Все начали чувствовать, что никто не стоит выше закона,

– подчеркнула Хатия.

"В планах было создать институт детективов. Это позволило бы очистить систему и освободить время для следователей. Детективы могли бы использовать современные технологии и придать новое вдохновение розыску. Патрульным полицейским нужно было предоставить больше полномочий, в частности, право довести дело до суда – это также освободило бы следственный блок. В полицию должны были бы привлечь еще больше женщин", – рассказала Деканоидзе.

Как потом объяснил Михаил Каменев, институт детективов просто "слили". "Был организован эксперимент в Белой Церкви – объединили следователей с операми, но сделали все так, чтобы результат был отрицательный", – отметил Михаил Каменев.

Хатия Деканоидзе – первая руководительница Национальной полиции Украины / Фото А. Новицкого

Впрочем, бывшая глава Нацполиции заверила, что не поздно довести дело до конца – внедрить все реформы. Для этого необходима лишь политическая воля.

"В Украине есть много принципиальных полицейских, которые хотят работать честно и они хотят продолжения реформы", – отметила Хатия Деканоидзе.

В этом заинтересованы все украинцы, а уже полиция должна защищать нас от произвола и хаоса.

Старые кадры возвращаются

Но, к сожалению, реформа остановилась и в ряды полиции возвращаются сотрудники, которые были уволены после переаттестации. Об этом рассказала Екатерина Митева, пресс-секретарь Amnesty International Ukraine.

Мы наблюдали, как те сотрудники старой милиции, которые не прошли переаттестацию, возобновлялись на работе через суды. Среди них немало недобросовестных людей,

– отметила Екатерина Митева в комментарии для сайта 24 канала.

Это стало возможным из-за несовершенства украинского законодательства, отметила эксперт. По ее словам, такие сотрудники еще добились, чтобы государство им компенсировало заработную плату, которую они не получали после увольнения.

Екатерина Митева / Фото предоставлено экспертом

Одной из основных проблем, которые не позволяют реформировать полицию, является безнаказанность.

В Украине должны наказывать полицейских за их преступления – доводить дела до конца, а этого мы не видим,

– сказала Екатерина Митева.

Эти факты говорят о том, что в нашей стране происходит обратный процесс – реформа фактически нивелируется.

И это произошло из-за того, что не было политической воли довести ее до конца, заверила правозащитница.

"Огромное беспокойство вызывают те вопиющие случаи, которые стали известны обществу – убийство полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова, изнасилование в Кагарлыке, в котором также обвиняют правоохранителей. Эти дела и другие говорят о том, что в полиции есть большие проблемы", – подчеркнула Митева.

Бессменный Аваков

Но за последние годы изменений в МВД не видно, а министром до сих пор работает Арсен Аваков. Он даже "пережил" президента Петра Порошенко, который его и назначил на эту должность.

Арсен Аваков с Владимиром Зеленским / Фото Госпогранслужба

Почему Аваков остался и при Зеленском? Это вопрос стоит задавать самому президенту, считает Михаил Каменев, однако эксперт пояснил, что наверное Зеленский чем-то обязан Арсену Авакову, к примеру, он гарантировал ему личную безопасность для него и его семьи.