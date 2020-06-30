Ни министр Арсен Аваков, ни кто-то другой – если речь идет об одном человеке – не смогут реформировать МВД. Для этого нужна централизованная воля всех.

Причина в том, что МВД – это не феодальный институт. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

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По его словам, все, начиная с президента и премьера, должны этим заниматься.

"Реформы в отдельных отраслях не бывает. Сказал "а", надо говорить "б", – отметил Саакашвили.

Он добавил, что был сделан патруль, и в целом начиналось все очень хорошо. Но не было общей политической воли на высшем уровне то же самое делать со следствием, прокуратурой, судами.

"Ты не можешь где-то отдельно очищать пляж, надо очищать всю экосистему. Тогда первая же волна убьет все, что ты сделал", – убежден политик.

Что известно о Национальном совете реформ

Это специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины, целью которого является стратегическое планирование, согласование позиций по реформам в Украине, а затем – мониторинг их реализации. Обновленный Национальнйы совет реформ в Украине заработает 30 июня.

Почему требуют отставки Авакова:

В Украине уже состоялось несколько протестов, на которых участники требовали отставки Авакова из-за нескольких резонансных дел в Украине. Говорится о:

Расследование дела убийства активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.

Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке, в котором подозревают двух полицейских.

Стрельба в Броварах с участием около сотни человек.

Расследование дела убийства Кирилла Тлявова, где подозреваемые – сотрудники полиции.

Провалена реформа полиции, где немало бывших правоохранителей возобновились на своих должностях через суд.

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