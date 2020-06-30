Ні міністр Арсен Аваков, ні хтось інший – якщо йдеться про одну особу – не зможуть реформувати МВС. Для цього потрібна централізована воля всіх.

Причина в тому, що МВС – це не феодальний інститут. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.

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За його словами, всі, починаючи з президента та прем'єра, мають цим займатись.

"Реформи в окремих галузях не буває. Сказав "а", треба казати "б", – зазначив Саакашвілі.

Він додав, що було зроблено патруль, і загалом починалось усе дуже гарно. Але не було загальної політичної волі на вищому рівні те саме робити зі слідством, прокуратурою, судами.

"Ти не можеш десь окремо очищувати пляж, треба очищати всю екосистему. Тоді перша ж хвиля вб'є все, що ти зробив", – переконаний політик.

Що відомо про Національну раду реформ Це спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України, метою якого є стратегічне планування, узгодження позицій щодо реформ в Україні, а згодом – моніторинг їх реалізації. Оновлена Національна рада реформ в Україні запрацює 30 червня.

За що вимагають відставки Авакова:

В Україні вже відбулося кілька протестів, на яких учасники вимагали відставки Авакова через декілька резонансних справ в Україні. Мовиться про:

Розслідування справи вбивтсва активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета.

Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських.

Стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.

Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.

Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.

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