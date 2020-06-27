Голова Виконавчого комітету Міхеїл Саакашвілі заявив, що в Україні дуже високі податки, які необхідно зменшувати. А для цього потрібна політична воля та перемовини з МВФ.

"В Україні це не тільки надто завищено – це нелогічно та не відповідає жодним викликам економіки", – сказав Саакашвілі в інтерв'ю 24 каналу.

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Він пригадав, що колись у Грузії вони зменшили податок десь на 65%, а за декілька років податковий бюджет зріс у 12 разів – зросли пенсії, знайшлись гроші для будівництва доріг і так далі. Політик переконаний, що в Україні також є цей потенціал.

"У нас (в Грузії – 24 канал) зросли надходження одразу після того, як ми зменшили податок. Я абсолютно переконаний, що те ж саме буде в Україні. Тому, що понад 50% української економіки зараз абсолютно тіньова. Крім того, у нас є податкова система, яка теж працює напівлегально. Тому те, що легально, у нас не дуже працює", – зазначив Саакашвілі.

Голова Виконавчого комітету реформ також додав, що в Україні треба повністю змінювати податкову систему. Адже держава зараз займається податковим терором.

Повне відео інтерв'ю з Міхеїлом Саакашвілі дивіться на 24 каналі: