Председатель Исполнительного комитета Михаил Саакашвили заявил, что в Украине очень высокие налоги, которые необходимо уменьшать. А для этого нужна политическая воля и переговоры с МВФ.

"В Украине они не только слишком завышены – это нелогично и не соответствует никаким вызовам экономики", – сказал Саакашвили в интервью 24 каналу.

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Он вспомнил, что когда-то в Грузии они уменьшили налог где-то на 65%, а через несколько лет налоговый бюджет вырос в 12 раз – выросли пенсии, нашлись деньги для строительства дорог и так далее. Политик убежден, что в Украине также есть этот потенциал.

"У нас (в Грузии – 24 канал) выросли поступления сразу после того, как мы уменьшили налог. Я абсолютно убежден, что то же самое будет в Украине. Поэтому, что более 50% украинской экономики сейчас абсолютно теневые. Кроме того, у нас есть налоговая система, которая тоже работает полулегально. Поэтому то, что легально, у нас не очень работает", – отметил Саакашвили.

Председатель Исполнительного комитета реформ также добавил, что в Украине нужно полностью менять налоговую систему. Ведь государство сейчас занимается налоговым террором.

Полное видео интервью с Михаилом Саакашвили смотрите на 24 канале: