В этом году им исполнилось бы 32 – как и восстановленной независимости нашей Украины. У них было много мечтаний и планов на жизнь в свободной и мирной стране. Но 24 февраля 2022 года все изменилось. Они взяли в руки оружие, чтобы защищать родное государство. И пали в боях за его свободу. Ко Дню Независимости рассказываем истории защитников, отдавших за Украину самое ценное – свои жизни.

Обратите внимание "Хорони где хочешь, но чтобы было место для меня": истории воинов, погибших вместе с сыновьями

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, рассказывающей истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для 24 Канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Павел Савчук

Защитник Павел Савчук с позывным "Паштет" погиб 6 февраля 2023 года в бою с оккупантами за город Бахмут Донецкой области. В конце февраля воину должно было исполниться 32 года.

Павел родился в селе Малая Стружка Хмельницкой области. Учился в Малостружковской и Стружской школах. Затем окончил Государственный налоговый университет в городе Ирпене. Жил в Киеве. В мирной жизни работал руководителем отделения дистрибуционной компании.

Во время полномасштабного российского вторжения, в начале марта 2022 года, мужчина присоединился к рядам защитников Украины. Стал стрелком 205-го отдельного батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины. После прохождения подготовки отправился на передовую бороться против оккупантов.

Павел – жизнерадостный и справедливый, сильный духом, лидер, с большим добрым сердцем. Был настоящим другом и душой компании,

– рассказали коллеги погибшего.

"Пашка, ты наш Пашка.... Не воспринимает это печальное известие ни ум, ни сердце... Вечная светлая память тебе, наш мужественный Воин! Мы уже бессильны остановить твой полет... Прости нас... Искренние соболезнования матери и всей семье, друзьям…" – написала знакомая Валентина.

Тело защитника кремировали. У Павла остались мама и сестра.



Павел Савчук / Мемориал

Иван Самовюк

Младший лейтенант Иван Самовюк, позывной "Сирко", погиб 25 октября 2022 года во время выполнения боевого задания в районе села Давыдов Брод на Херсонщине. Офицер получил осколочные ранения головы и шеи в результате вражеских обстрелов. В октябре защитнику исполнился 31 год.

Иван родился и жил в Киеве. Учился в столичной школе №82. Окончил Национальный авиационный университет по специальности "Электронные системы". Работал менеджером по продажам. Увлекался фотографией, спортом. Профессионально занимался бегом. Являлся членом бегового клуба Squad UA Runners. Бегал полумарафоны и марафоны в разных городах Украины.

Во время полномасштабной войны Иван защищал Украину в рядах 137-го отдельного батальона морской пехоты в составе 35-й бригады ВМС ВСУ. Был командиром взвода, командиром штурмовой группы.

Это человек с большой буквы! Всегда улыбающийся, добрый, порядочный, готовый жертвовать собой ради других. С начала полномасштабного вторжения он хотел быть полезным на войне: каждый день волонтерил, помогал военным, ухаживал за ними в больницах, был донором крови. После мобилизации намеревался с оружием уничтожать врага, а не сидеть в тылу. Увлекался военным делом, схватывал все на лету, постоянно учился новому, называл свою работу "лучшей в мире". Побратимы с гордостью отзываются о своем командире. Вспоминают, что он заботился о каждом бойце,

– рассказала жена офицера Инна.

"Сирко" был человеком с большим сердцем, самым добрым и честным. Всегда приходил на помощь. Его все любили и уважали! Несмотря на разные жизненные обстоятельства, на его лице всегда была улыбка! Он прожил короткую, но очень насыщенную жизнь", – добавила родная сестра Алена.

"Снова потеря среди ребят, с которыми делили ковер... 11 лет вместе занимались борьбой... Вечная память, Герой!" – написал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Похоронили Героя на Аллее Героев Лукьяновского кладбища в Киеве. Дома Ивана ждали родители, сестра, жена и сын.



Иван Самовюк / Мемориал

Алексей Чубашев

Капитан Алексей Чубашев, позывной "Рекрут", погиб 10 июня 2022 года в бою за город Северодонецк в Луганской области. Офицеру было 30 лет.

Алексей родился в Пологах Запорожской области. Жил в столице. Учился в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. В 2015 году окончил Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Журналистика". С 2015 года служил в рядах ВСУ и Центральной телерадиостудии Минобороны. Являлся автором программы "Рекрут.UA", руководителем "Армии FM" и Военного телевидения Украины. В 2021 году уволился в запас. Занимался своими проектами.

Однако после 24 февраля 2022 года вернулся в ВСУ. Защищал Украину в составе 8 отдельного полка ССО, участвовал в обороне Киевской области. Впоследствии стал командиром группы в Интернациональном легионе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Зачастую реально стыдно за себя. Ведь объективно нужно было лучше готовиться к этому движу. Но признаю, в какой-то момент расслабился. Начал жить будто России нет рядом. Моя ошибка. Но уверен, большинство украинцев ее не допустят снова. Как и я. Хочу верить, что урок истории мы усвоим на генетическом уровне. Слава Нации,

– писал Алексей на своей странице.

"Ты был неудобный. Со своим мнением. С сотней вопросов. Со своенравным характером. Возле тебя я училась. И ты учился. Ты был для меня не просто подчиненным. Почему-то всегда тебе уделялось большее внимание. Потому что я видела в тебе потенциал. УИ у тебя он был. Первое военное реалити "Рекрут.UA". Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Ты жил армией. Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на ТВ. Но 24 февраля ты выбрал другой путь. Сменил камеру на оружие и пошел воевать. В это время у тебя родился сын. И в переписке ты поделился этой историей. Я спросила, удалось ли увидеть малыша. Ты ответил: пока "не на часі". Ты был патриотом. Сильным духом. Мужественным. И в то же время любящим мужем и отцом. Я гордилась тобой. Ты реально был мне немного роднее всех остальных. Покойся с миром, Воин. Тебя нам будет очень не хватать", – + написала коллега и подруга погибшего Яна Холодна.

Похоронили офицера на Байковом кладбище в Киеве. У Алексея остались жена Юлия и двое детей: Даниэла и Теодор. Сын родился в 2022 году, отец успел увидеть его только раз.



Алексей Чубашев / Мемориал

Александр Созанский

Капитан Александр Созанский, позывной "Рагнар", погиб 17 февраля 2023 года в бою с оккупантами возле города Часов Яр под Бахмутом Донецкой области. Жизнь 31-летнего офицера оборвал вражеский минометный обстрел.

Александр родился в городе Самборе Львовской области. Окончил Национальный университет "Львовская политехника", параллельно обучался на военной кафедре Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Рос в патриотической семье, имел активную гражданскую позицию. Именно поэтому с началом российско-украинской войны 2014 Александр пошел на фронт добровольцем, его сестра выбрала для обучения военный вуз, а родители занялись волонтерством. Сначала Александр воевал в составе добровольческих подразделений, а с 2018 стал военнослужащим ВСУ. Вместе с собратьями офицер выполнял боевые задания на территории АТО/ООС.

Во время полномасштабной войны "Рагнар" командовал ротой огневой поддержки "Heavy Weapons Company" в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. За время службы офицер был награжден боевым отличием Главнокомандующего "Крест Храбрых" и орденом "За мужество" ІІІ степени.

Участвовал в ожесточенных боях в Вознесенске, Лисичанске, прикрытии форсирования Северского Донца, контрнаступательной операции на Харьковщине. Историю, которую ежедневно героически и отважно писал командир Александр – должны помнить…

– рассказала сестра павшего воина Ульяна, которая также стала офицером ВСУ.

"В одном из интервью Александр говорил, что воин живет до тех пор, пока его помнят. Сегодня каждый из нас может сделать так, чтобы отважный офицер, настоящий патриот, наш политехник – Александр Созанский – жил вечно. Мы благодарим его за образец жизни, достойной подражания, и искренне соболезнуем его родным и близким. Вечная память и слава Герою!" – отметили в НУ "Львовская политехника".

Похоронили Героя в родном городе. У Александра остались родители, сестра и любимая девушка.



Александр Созанский / Мемориал

Дмитрий Пролесковский

Военнослужащий Дмитрий Пролесковский погиб 11 января 2023 года во время выполнения боевого задания на Донетчине. Воину был 31 год.

Дмитрий родился в поселке Нижнегорский в Крыму. Учился там в учебно-воспитательном комплексе "Школа-гимназия" №3. Затем окончил Национальный аэрокосмический университет имени Николая Жуковского "Харьковский авиационный институт". Работал в сфере ІТ. С 2022 года жил с семьей на Львовщине.

Когда началась полномасштабная война, Дмитрий решил встать на защиту Украины. Присоединился к составу 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского ВСУ. За личное мужество, проявленное при выполнении боевых задач, мужчина был награжден нагрудным знаком "За образцовую службу".

Недавно мы потеряли друга, верного поклонника летучих мышей и природы в целом. Дмитрий Пролесковский пошел добровольцем в ряды ВСУ и погиб на войне, защищая нас от российских оккупантов. Он был очень смелым человеком с четкой гражданской позицией. Вместе с женой Дашей боролся против незаконных вырубок в Харькове, поддерживал организации, занимающиеся охраной животных, сортировал мусор. Дмитрий и Даша были одними из первых волонтеров нашего Центра, с тех пор многие помогали в реабилитации рукокрылых зимой и выпускали спасенных животных с нами весной. Так больно, что война забирает лучших своих граждан, которые могли бы еще много полезного сделать для общества,

– написали в организации Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Похоронили Дмитрия во Львове на Лычаковском кладбище. У него остались жена, брат и родители.



Дмитрий Пролесковский / Мемориал

Вечная память и вечная слава защитникам Украины!