Так, генерал отметил, что независимость – это свобода, это право выбора, это культурные ценности, это право жить в собственном доме на своей земле. Также Олещук показал французскую AASM Hammer, которую вскоре почувствуют оккупанты.
Смотрите также Земля, дана Богом и целована солнцем: Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
Поздравление Олещука с Днем Независимости
Николай Олещук отметил, что настоящая независимость дается не легко. По его словам, в мировой истории немало примеров, как порабощенные народы борются за извечное стремление – жить свободно.
Украинский народ всегда дает бой империям, посягающим на нашу святую землю. Сотни лет, с оружием в руках, с горячим сердцем,
– указывает командующий.
В то же время Украина дает бой в эти минуты, и она не одна. Нашу борьбу за независимость поддерживает весь цивилизованный мир, но только от нас зависит, какую Украину оставим детям и внукам.
"Поэтому сегодня эта французская авиабомба от моего имени в очередной раз полетит на головы оккупантов. Полетит за наше будущее, за нашу землю, за нашу свободу – за Независимость", – написал Олещук.
Авиабомба AASM Hammer ко Дню Независимости / Николай Олещук