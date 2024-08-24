Так, генерал отметил, что независимость – это свобода, это право выбора, это культурные ценности, это право жить в собственном доме на своей земле. Также Олещук показал французскую AASM Hammer, которую вскоре почувствуют оккупанты.

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Поздравление Олещука с Днем Независимости

Николай Олещук отметил, что настоящая независимость дается не легко. По его словам, в мировой истории немало примеров, как порабощенные народы борются за извечное стремление – жить свободно.

Украинский народ всегда дает бой империям, посягающим на нашу святую землю. Сотни лет, с оружием в руках, с горячим сердцем,

– указывает командующий.

В то же время Украина дает бой в эти минуты, и она не одна. Нашу борьбу за независимость поддерживает весь цивилизованный мир, но только от нас зависит, какую Украину оставим детям и внукам.

"Поэтому сегодня эта французская авиабомба от моего имени в очередной раз полетит на головы оккупантов. Полетит за наше будущее, за нашу землю, за нашу свободу – за Независимость", – написал Олещук.

Авиабомба AASM Hammer ко Дню Независимости / Николай Олещук