В День независимости Украины 24 августа состоится Шествие ветеранов. Соответствующее решение принял Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте.

Провести шествие предложили ветеранские организации

Соответствующая инициатива поступила от ряда ветеранских общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу о проведении ко Дню независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, что продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны,

– говорится в сообщении ОПУ.

Какие мероприятия пройдут ко Дню памяти защитников Украины

29 августа в Украине будут отмечать День памяти защитников Украины. Как сообщил председатель Консультативного совета Сергей Куницын, в этот день проведут общегосударственную минуту молчания.

Возле Михайловского собора состоится панихида – для памяти погибших защитников Украины. К собору придут родственники и друзья погибших воинов. Подобные мероприятия проведут и в других городах Украины.