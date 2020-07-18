У День незалежності України 24 серпня відбудеться Хода ветеранів. Відповідне рішення ухвалила Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України при президентові.

Провести ходу запропонували ветеранські організації

Відповідна ініціатива надійшла від низки ветеранських громадських організацій. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Одноголосним рішенням учасники засідання підтримали ініціативу щодо проведення до Дня незалежності України Ходи ветеранів як неполітичної та об'єднавчої акції, що продемонструє силу та єдність захисників нашої країни,

– мовиться у повідомленні ОПУ.

Які заходи відбудуться до Дня пам'яті захисників України

29 серпня в Україні відзначатимуть День пам'яті захисників України. Як повідомив голова Консультативної ради Сергій Куніцин, цього дня проведуть загальнодержавну хвилину мовчання.

Біля Михайлівського собору відбудеться панахида – для вшанування загиблих захисників України. До собору прийдуть родичі та друзі полеглих воїнів. Схожі заходи проведуть і в інших містах України.