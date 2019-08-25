Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн

24 серпня 1991 року голосами 346 депутатів на позачерговій сесії Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Тоді ж прийняли постанови "Про проголошення незалежності України" та "Про військові формування". Розпочались демократичні перетворення, та відбувся поділ державної влади на три гілки.

Проголошення незалежності та міжнародне визнання

1 грудня на референдумі 90,32% виборців підтримали проголошення незалежності. У Криму ідею незалежності України підтримали 54,19% українців, у Донецькій області – 83,90% і 83,86% – у Луганській.

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Після референдуму в грудні 1991 розпочався процес міжнародного визнання України. Перші акти офіційного визнання України де-юре мали місце 2 грудня 1991, коли її, як самостійну незалежну державу, визнали Польща й Канада. На кінець січня 1992 Україну визнало понад 90 держав.

Попередні спроби створення держави

В історії української держави – це була далеко не перша спроба здобути незалежність.

► Історики до перших форм української державності відносять Київську Русь, яка була створена у дев'ятому столітті.

► Далі була козацька держава – Гетьманщина часів Богдана Хмельницького, особливістю якої був військовий характер. Вона мала органи влади, територію, державну організацію, військо, фінансову, податкову та правову системи.

► А у 1710 році Пилипом Орликом було створено першу конституцію у світі, фактично вона являла собою договір гетьмана зі старшиною та козацтвом.



Документ був написаний двома мовами: староукраїнською і латиною

► У часи Української революції 1917–1921 років українці відродили державність – утвердили державні кордони, мову, гроші, символіку, створили боєздатне військо та отримали визнання світової спільноти.

Перше проголошення незалежності

Але зовнішня агресія та внутрішня суперечність не дали можливості зберегти цю державу. Вперше у 20 столітті незалежність України була проголошена 22 січня 1918 четвертим Універсалом Української Центральної Ради.

Українська Народна Республіка проіснувала до 1921 року.

Тоді УНР мала всі ознаки держави:



• територію;

• окреслену кордонами;

• герб;

• військо;

• грошову систему;

•мову;

• налагоджені дипломатичні відносини з понад 20 державами.

Державний переворот

У квітні 1918 року було здійснено державний переворот, до влади прийшов Скоропадський і було встановлено Українську Державу замість УНР. У грудні 1918 внаслідок антигетьманського повстання було відновлено УНР. Через рік – 22 січня 1919 року – відбулось об'єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки в одну державу.



До влади прийшов Скоропадський

1921 року територія республіки була анексована за результатами Ризького договору. Наступного разу українська держава була проголошена 15 березня 1939 року, коли проголошували незалежність Карпатської України.

Степан Бандера та відновлення української держави

Під час Другої світової війни з ініціативи Організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери у Львові було прийнято Акт відновлення української держави.

Документ складався з трьох пунктів:



1. Проголошувалось відновлення української держави.

2. На західноукраїнських землях була створена українська влада, підпорядкована майбутньому національному урядові у Києві.

3. Також йшла мова, що самостійна українська держава буде тісно співпрацювати з Німеччиною.

А 24 серпня 1991 року, Україна нарешті змогла скористатися своїм правом. Відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй від 24 жовтня 1970 року, одним з основних принципів міжнародного права є право на самовизначення. Одним зі способів його здійснення може бути "створення суверенної й незалежної держави".

Що таке Незалежність

Перш за все — це можливість ухвалювати самостійні рішення, які підкорюються власним інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави — це політична самостійність, відсутність підлеглості та суверенітет.



Незалежність для держави — це політична самостійність

У міжнародному праві незалежність держави тотожна актам визнання її іншими державами, що не обов'язково мають з нею дипломатичні відносини. Суверенітет – це одна з істотних ознак держави, її можливість повноправно здійснювати свою внутрішню та зовнішню політики, не допускати втручання у свою діяльність іноземних держав та організацій всередині себе. Невіддільними юридичними ознаками суверенітету є єдність, верховенство, незалежність державної влади.

Загальні ознаки держави

► Наявність території, яка породжує таку ознаку, як громадянство — юридичний зв'язок особи з даною державою, який виражається у взаємних правах і обов'язках. Крім території держава повинна мати систему державних органів, через які вона здійснюватиме свою політику.

► Обов'язковим для держави є апарат легального примусу: Збройні сили, установи й заклади примусового характеру (армія, поліція, тюремні та виправно-трудові установи). Усе з чим ви стикнетесь, якщо захочете зазіхнути на її суверенітет чи права інших громадян.



Обов'язковим для держави є апарат легального примусу

► Крім того держава повинна мати свою систему законодавства, фінансову систему (але не обов'язково власну валюту), систему оподаткування, яка дозволить утримувати державний апарат. А також формальні реквізити – прапор, гімн та герб.

Як управління впливає на державу

Існування держави – це перманентна боротьба. І прикладами того, як правильне управління і стратегічні рішення можуть державу підняти вам відомі – це зокрема Сінгапур, Японія, Німеччина та Сполучені Штати. Коли ж якість політичних рішень низька – то держава може втратити спочатку свої позиції, потім суверенітет, а потім і територію.

Так, через ряд стратегічних прорахунків і невдале керівництво, не зміг вистояти, наприклад, Радянський Союз. Держави взагалі періодично з'являються та зникають з карти світу. Хоча бувають випадки, коли територія ще є, а держави практично нема. Англійською це називається Failed State або неспроможна держава.



Графіка Failed State (червоним позначені неспроможні держави)

Держави стають неспроможними з різних причин. Ними можуть бути: вакуум влади після переходу від тиранії до демократії. Зовнішня агресія, внутрішня криза та корупція і погане управління, через які держава може втратити спроможність до розвитку, а згодом і самозахисту.

Якою б не була причина – закінчується усе завжди безпековими питаннями. Неспроможна держава у якийсь момент стає жертвою зовнішньої агресії, владу у ній починають захоплювати внутрішні озброєні формування чи комбінація цих двох факторів (тут гарним прикладом останні роки була Сирія).

Індекс неспроможності держав визначається такими факторами як:



– ситуація з безпекою;

– діяльність еліт;

– соціальні розділення;

– економічний спад;

– нерівномірний економічний розвиток;

– еміграція, легітимність державності;

– права людини, верховенство права;

– демографічні зміни, біженці та внутрішньо переміщені особи;

– зовнішнє втручання.

До п'яти найбільш вразливих країн за різними оцінками відносяться Ємен, Сомалі, Південний Судан, Сирія і Демократична Республіка Конго. У категорію "Висока тривога" включені: Центральноафриканська Республіка, Чад, Судан і Афганістан.

У рейтингу неспроможних держав Україна має 71 балів, Росія ж отримала 74,7. Але нехай Росія порається зі своїми проблемами сама. А усе що я хочу вам сказати – це те що незалежність це боротьба. І у жодної країни немає шансу її уникнути. Щоб бути незалежним потрібно бути сильним і будувати своє майбутнє – тоді є шанси не стати частиною чужого.

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Більш спроможні країни не допускають початку проблем і діють на випередження у своїй внутрішній та зовнішній політиці. Слабші на менш спроможні країни можуть дожити до війни на власній території, втрати монополії держави на силу і ризикують розсипатися перед лицем зовнішніх і не тільки загроз.

У 2014 році Росія втратила надію поглинути Україну повністю і швидко. Але вона не втратила сподівань зробити це за якийсь час. Вона забрала Крим у період, коли в Україні рухнула диктатура і був тимчасовий вакуум влади. І напала на нас на Донбасі, щоб війна висмоктала з нас сили й створила внутрішні протистояння.

Як казав мені колись один дипломат – ця війна закінчиться розпадом однієї з країн учасниць. Після чого вона втратить спроможність її продовжувати. Я не вірю у те, що Росія може захотіти миру на прийнятних для нас умовах. Але я вірю що вона може стати договороспроможною, якщо Україна, її демократичний устрій, громадянське суспільство і силові структури стануть міцними.