Максимально воздух прогреется до +33 градусов. А "самое прохладное" 24 августа будет на Западе - +27 градусов.
Важно Синоптик предупредил украинцев о ливнях и сильном ветре: где и когда испортится погода
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что во всех областях Украины синоптическая ситуация будет однородной – повышенное атмосферное давление, солнечно, малооблачно и жарко. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +28…+33 градусов.
Свежее на пару градусов будет в Карпатах, а жарче – на крайнем Востоке. Есть вероятность локальных дождей на Закарпатье и в Карпатах. В восточных областях Украины и на юго-востоке порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
В Киеве в День Независимости осадков не ожидается. Солнечная, жаркая, настоящая летняя погода будет хозяйничать в столице.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Весь день на Западе будет облачным. Ночной дождь с грозой к утру закончится. Однако он может возвратиться вечером. Температура воздуха будет достигать +27...+29 градусов. На Востоке облачная погода будет наблюдаться в течение всего дня, осадков не будет. Столбики термометров покажут +32...+34 градуса.
Весь день на севере будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +30...+32 градуса. На юге ясная погода ожидается утром и вечером, днем небо могут затянуть облака, однако ненадолго. Температура воздуха будет составлять +30...+32 градуса.
Весь день в Киеве продержится ясная погода. Без осадков, +30...+32 градуса.
Погода в городах Украины 24 августа
Ужгород – +28...+30
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +28...+30
Ровно – +29...+31
Житомир – +30...+32
Винница – +30...+32
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +30...+32
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +30...+32
Сумы – +28...+30
Полтава – +30...+32
Днепр – +31...+33
Запорожье – +31...+33
Донецк – +30...+32
Луганск – +32...+34
Харьков – +31...+33
Киев – +30...+32
Прогноз погоды на 24 августа / Фото Укргидрометцентра.
В Луганске будет ясная погода. Без осадков.