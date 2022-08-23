Максимально повітря прогріється до +33 градусів. А "найпрохолодніше" 24 серпня буде на Заході – +27 градусів.

Важливо Синоптик попередив українців про зливи та сильний вітер: де й коли зіпсується погода

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в усіх областях України синоптична ситуація буде однорідною – підвищений атмосферний тиск, сонячно, малохмарно та спекотно. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +28...+33 градусів.

Свіжіше на пару градусів буде у Карпатах, а спекотніше – на крайньому Сході. Є ймовірність хіба що локальних дощиків на Закарпатті та в Карпатах. У східних областях України та на південному сході пориви вітру досягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві на День Незалежності опадів не очікується. Сонячна, спекотна, справжня літня погода буде господарювати у столиці.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Весь день на Заході буде хмарним. Нічний дощ із грозою до ранку закінчиться. Однак він може повернутися ввечері. Температура повітря сягатиме +27...+29 градусів. На Сході ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть +32...+34 градуси.

Увесь день на Півночі небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +30...+32 градуси. На Півдні ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температура повітря складатиме +30...+32 градуси.

Увесь день у Києві триматиметься ясна погода. Без опадів, +30...+32 градуси.

Погода в містах України 24 серпня

Ужгород – +28...+30

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +28...+30

Рівне – +29...+31

Житомир – +30...+32

Вінниця – +30...+32

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +30...+32

Суми – +28...+30

Полтава – +30...+32

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +32...+34

Харків – +31...+33

Київ – +30...+32



Прогноз погоди на 24 серпня / Фото Укргідрометцентру

У Луганську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.