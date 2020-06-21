Декрет для отца: почему время менять законы и собственное мышление
В Украине сегодня отмечают День отца. Мы решили выяснить, сколько украинских мужчин берут отпуска по уходу за ребенком (спойлер: очень мало) и почему нам нужно не только менять законодательство, но и избавляться от стереотипов.
Украинские мужчины в декрете: статистика
Актуальной статистики о количестве мужчин и женщин, находящихся в декретных отпусках, похоже, сейчас в Украине нет. Сайт 24 канала обратился в Минсоцполитики, Минэкономики и Госкомстат – там только переводят стрелки, направляя друг к другу.
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По данным исследования UNFPA, опубликованного в ноябре 2019 года, отпуска по уходу за ребенком в Украине брали 3/4 всех опрошенных. Из них 95% женщин и только 5% – мужчины. Значительные различия есть и в продолжительности декрета: женщины в основном используют этот отпуск в полной мере и сидят с ребенком 3 года, тогда как мужчины брали его в основном на 3 месяца.
Меньше половины опрошенных мужчин вообще не знали о праве воспользоваться гарантированным государством декретным отпуском.
Почему мужчины идут в декрет гораздо реже?
Как показывают статистические данные и украинская реальность в целом, все же отпуск по уходу за ребенком в основном берут женщины. Тогда как отец малыша продолжает работать и строить карьеру. Очевидно, здесь имеют место стереотипные представления о "женщине-хранительнице домашнего очага" и мужчине, который "обязан добывать пищу". Хотя времена, когда это было актуально, давно прошли.
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Это касается и оплаты труда: по данным Госстата, в среднем за первый квартал 2020 года мужчины получили 12 428 гривен, тогда как женщины – 9 785. В целом почти по всем видам экономической деятельности в среднем мужчины получают больше.
Юрист ГО "Трудовые инициативы" Инна Кудинская в комментарии сайту 24 канала отметила, что разрыв между уровнем заработной платы в разных сферах и по разным показателям может составлять от 25% до 40%.
Именно это часто является определяющим фактором, кроме стереотипа, что "женщина должна сидеть с ребенком".
Хотя ситуация несколько меняется – мужчины сами хотят побыть с ребенком или понимают, что и для женщины важно самореализоваться. Поэтому, например, возможна ситуация, когда первый год отпуска берет женщина, а следующий год – мужчина. Законодательство такое распределение декретного отпуска не запрещает.
"Пробелы" в законе
В Законе Украины "Об отпуске" так называемый декрет определен двумя видами оплачиваемых отпусков:
- в связи с беременностью и родами;
- по уходу за ребенком до трех или до шести лет.
И если первая опция – только для женщин, то второй может полностью или частично воспользоваться и отец ребенка (как и бабушка, дедушка или другие родственники, которые фактически ухаживают за малышом).
Однако, например, в 2017 году Верховный суд Украины признал законными действия одной из компаний, которая не отпустила мужчину в декретный отпуск и уволила его за прогулы. В аргументации судьи отметили, что, если работодатель предоставляет отпуск по уходу за ребенком женщине, то это – его обязанность, а если мужчине или другим родственникам – это его право, то есть он не обязан это делать.
Как отцу оформить декрет?Для того, чтобы получить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, мужчине надо подать работодателю соответствующее заявление, свидетельство о рождении ребенка и справку о том, что, например, жена или вышла на работу, или не ушла в декретный отпуск.
За ним сохраняется рабочее место и страховой стаж. То есть здесь все гарантии, которые есть для матери, сохраняются и для отца.
Однако, если речь идет, скажем, о дополнительном отпуске родителям ребенка с инвалидностью, то в перечне лиц, которые могут им воспользоваться, отец указывается только с уточнением "который воспитывает ребенка без матери".
Также мужчина имеет право взять 14-дневный отпуск после рождения малыша, однако он – неоплачиваемый. За свой счет отец может пойти и в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе по состоянию здоровья (продолжительность определена в медицинском заключении).
Мужчина может взять 14 дней отпуска за свой счет после рождения ребенка / Фото unsplash
Юрист Инна Кудинская объясняет, что такие "пробелы" содержатся и в Кодексе законов о труде. Например, в статье 56 Кодекса сказано, что по просьбе беременной женщины или женщины, которая воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет, работодатель обязан установить ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Но, опять же, мы упираемся в то, что здесь указана лишь женщина, а об отце ребенка речь не идет.
Относительно оформления неполного рабочего дня во время отпуска по уходу за ребенком мужчина может договориться с работодателем. На практике так и происходит, однако законом это не урегулировано – последний может и отказать.
Чтобы избежать этого противоречия, можно сказать стереотипного, будто основная обязанность по воспитанию детей лежит на матери, стоит внести изменения в законодательство: писать, например, "по желанию женщины, мужчины". Нужно делать точечные изменения в законодательстве для того, чтобы мужчины имели полное право уйти в декрет или как-то помогать женщинам,
– отметила эксперт.
Что планируют менять?
19 июня в Раде зарегистрировали законопроект №3695 о равных возможностях матери и отца на уход за ребенком. Как отметила депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, его инициировала первая леди Елена Зеленская, а подготовкой занимались депутаты фракции и МФО "Равные возможности".
Законопроект предусматривает, в частности, родительский отпуск:
- при рождении ребенка – единовременно оплачиваемый, продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных дней;
- по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству;
- если ребенок нуждается в домашнем уходе (отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность определяется в медицинском заключении).
Теневая занятость и ФЛП: какие права в таких случаях?
В случае неофициального трудоустройства уровень социальных гарантий зависит от формы занятости, объясняет Инна Кудинская. Если человек получает всю зарплату "в конверте", то никаких специальных трудовых гарантий он не имеет (в частности, и относительно декрета), поскольку не подпадает под Кодекс законов о труде.
Если же это трудоустройство – "серое" (официальная заработная плата – минимальная, а все остальное "в конверте"), соответственно, сумма выплат от работодателя при рождении ребенка будет высчитываться только из минимальной заработной платы.
Выплаты зависят от формы занятости мужчины / Фото unsplash
Физические лица предприниматели (ФЛП), по законодательству, имеют право и на больничный, и на декрет. Но, по факту, они сами себе его же и оплачивают, как и лично определяют продолжительность декретного отпуска.
Декретный отпуск для родителей в Европе
В 22 странах Евросоюза предусмотрено право на декретный отпуск для отца и около 40% мужчин им пользуются. Здесь, особенно если говорить о скандинавских странах, это фактически является нормой.
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Вероятно что самой продвинутой в этом смысле является Швеция, где мужчин начали привлекать к уходу за новорожденными детьми еще с 1970-х и до сих пор заботятся о том, чтобы оба родителя имели равные права на оплачиваемый декретный отпуск, который длится здесь до 480 дней. Мужчина (как и женщина) должны взять минимум 60 из них – иначе выплаты за эти дни "сгорят". Остальное время родители могут распределить, как считают необходимым.
В Великобритании женщина должна оставаться с ребенком только первые 14 дней после родов. Затем родители могут разделить между собой 50 недель отпуска по уходу за ребенком, 37 из которых – оплачиваемые. О намерении уйти в декрет говорил даже премьер-министр Борис Джонсон, который в конце апреля в шестой раз стал папой.
В Европе пытаются создать равные условия для мам и пап / Фото unsplash
Правительство Финляндии предлагает родителям девять недель декретного отпуска. В течение этого времени они получают 70% от зарплаты. Однако с 2021 года здесь планируют внедрить новую модель декретов, согласно которой отпуск по уходу за ребенком с нынешних 11,5 месяца увеличится до 14 месяцев, а каждый из родителей будет иметь "квоты": 6,6 месяца и 2,3 месяца с ребенком ("будут разбивать" длительность родители между собой сами).
В Германии мужчин поощряют брать отпуск по уходу за ребенком и, в таких случаях пособие выплачивается не 12, а 14 месяцев. Тогда как в Норвегии родители могут провести в декретном отпуске до 14 недель, еще 18 недель они могут разделить между собой. В целом папа может уйти в декрет на три года.