В Украине сегодня отмечают День отца. Мы решили выяснить, сколько украинских мужчин берут отпуска по уходу за ребенком (спойлер: очень мало) и почему нам нужно не только менять законодательство, но и избавляться от стереотипов.

Украинские мужчины в декрете: статистика

Актуальной статистики о количестве мужчин и женщин, находящихся в декретных отпусках, похоже, сейчас в Украине нет. Сайт 24 канала обратился в Минсоцполитики, Минэкономики и Госкомстат – там только переводят стрелки, направляя друг к другу.

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По данным исследования UNFPA, опубликованного в ноябре 2019 года, отпуска по уходу за ребенком в Украине брали 3/4 всех опрошенных. Из них 95% женщин и только 5% – мужчины. Значительные различия есть и в продолжительности декрета: женщины в основном используют этот отпуск в полной мере и сидят с ребенком 3 года, тогда как мужчины брали его в основном на 3 месяца.

Меньше половины опрошенных мужчин вообще не знали о праве воспользоваться гарантированным государством декретным отпуском.

Исследование состояло из двух компонентов: проведение глубинных интервью со специалистами отделов, персоналом ведущих компаний в Украине и путем проведения целевого онлайн опроса. К анкетированию присоединилась 1 тысяча человек. Основная часть опрашиваемых возрастом 25-44 года. Опрос проводился среди работников украинских частных компаний (48%), международных компаний (30%) и украинских госпредприятий (22%).

Почему мужчины идут в декрет гораздо реже?

Как показывают статистические данные и украинская реальность в целом, все же отпуск по уходу за ребенком в основном берут женщины. Тогда как отец малыша продолжает работать и строить карьеру. Очевидно, здесь имеют место стереотипные представления о "женщине-хранительнице домашнего очага" и мужчине, который "обязан добывать пищу". Хотя времена, когда это было актуально, давно прошли.

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Это касается и оплаты труда: по данным Госстата, в среднем за первый квартал 2020 года мужчины получили 12 428 гривен, тогда как женщины – 9 785. В целом почти по всем видам экономической деятельности в среднем мужчины получают больше.

Юрист ГО "Трудовые инициативы" Инна Кудинская в комментарии сайту 24 канала отметила, что разрыв между уровнем заработной платы в разных сферах и по разным показателям может составлять от 25% до 40%.

Именно это часто является определяющим фактором, кроме стереотипа, что "женщина должна сидеть с ребенком".

Хотя ситуация несколько меняется – мужчины сами хотят побыть с ребенком или понимают, что и для женщины важно самореализоваться. Поэтому, например, возможна ситуация, когда первый год отпуска берет женщина, а следующий год – мужчина. Законодательство такое распределение декретного отпуска не запрещает.

"Пробелы" в законе

В Законе Украины "Об отпуске" так называемый декрет определен двумя видами оплачиваемых отпусков:

в связи с беременностью и родами;

по уходу за ребенком до трех или до шести лет.

И если первая опция – только для женщин, то второй может полностью или частично воспользоваться и отец ребенка (как и бабушка, дедушка или другие родственники, которые фактически ухаживают за малышом).

Однако, например, в 2017 году Верховный суд Украины признал законными действия одной из компаний, которая не отпустила мужчину в декретный отпуск и уволила его за прогулы. В аргументации судьи отметили, что, если работодатель предоставляет отпуск по уходу за ребенком женщине, то это – его обязанность, а если мужчине или другим родственникам – это его право, то есть он не обязан это делать.

Как отцу оформить декрет? Для того, чтобы получить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, мужчине надо подать работодателю соответствующее заявление, свидетельство о рождении ребенка и справку о том, что, например, жена или вышла на работу, или не ушла в декретный отпуск. Для того, чтобы получить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, мужчине надо подать работодателю соответствующее заявление, свидетельство о рождении ребенка и справку о том, что, например, жена или вышла на работу, или не ушла в декретный отпуск. За ним сохраняется рабочее место и страховой стаж. То есть здесь все гарантии, которые есть для матери, сохраняются и для отца.

Однако, если речь идет, скажем, о дополнительном отпуске родителям ребенка с инвалидностью, то в перечне лиц, которые могут им воспользоваться, отец указывается только с уточнением "который воспитывает ребенка без матери".

Также мужчина имеет право взять 14-дневный отпуск после рождения малыша, однако он – неоплачиваемый. За свой счет отец может пойти и в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе по состоянию здоровья (продолжительность определена в медицинском заключении).



Мужчина может взять 14 дней отпуска за свой счет после рождения ребенка / Фото unsplas​h

Юрист Инна Кудинская объясняет, что такие "пробелы" содержатся и в Кодексе законов о труде. Например, в статье 56 Кодекса сказано, что по просьбе беременной женщины или женщины, которая воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет, работодатель обязан установить ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Но, опять же, мы упираемся в то, что здесь указана лишь женщина, а об отце ребенка речь не идет.

Относительно оформления неполного рабочего дня во время отпуска по уходу за ребенком мужчина может договориться с работодателем. На практике так и происходит, однако законом это не урегулировано – последний может и отказать.

Чтобы избежать этого противоречия, можно сказать стереотипного, будто основная обязанность по воспитанию детей лежит на матери, стоит внести изменения в законодательство: писать, например, "по желанию женщины, мужчины". Нужно делать точечные изменения в законодательстве для того, чтобы мужчины имели полное право уйти в декрет или как-то помогать женщинам,

– отметила эксперт.

Что планируют менять?

19 июня в Раде зарегистрировали законопроект №3695 о равных возможностях матери и отца на уход за ребенком. Как отметила депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, его инициировала первая леди Елена Зеленская, а подготовкой занимались депутаты фракции и МФО "Равные возможности".

Законопроект предусматривает, в частности, родительский отпуск:

при рождении ребенка – единовременно оплачиваемый, продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных дней;

по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству;

если ребенок нуждается в домашнем уходе (отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность определяется в медицинском заключении).

Теневая занятость и ФЛП: какие права в таких случаях?

В случае неофициального трудоустройства уровень социальных гарантий зависит от формы занятости, объясняет Инна Кудинская. Если человек получает всю зарплату "в конверте", то никаких специальных трудовых гарантий он не имеет (в частности, и относительно декрета), поскольку не подпадает под Кодекс законов о труде.

Если же это трудоустройство – "серое" (официальная заработная плата – минимальная, а все остальное "в конверте"), соответственно, сумма выплат от работодателя при рождении ребенка будет высчитываться только из минимальной заработной платы.



​Выплаты зависят от формы занятости мужчины / Фото unsplash

Физические лица предприниматели (ФЛП), по законодательству, имеют право и на больничный, и на декрет. Но, по факту, они сами себе его же и оплачивают, как и лично определяют продолжительность декретного отпуска.

Важно: выплаты от государства при рождении ребенка для всех одинаковые, независимо от того, как человек трудоустроен. Выше речь идет лишь о декретном отпуске.

Декретный отпуск для родителей в Европе

В 22 странах Евросоюза предусмотрено право на декретный отпуск для отца и около 40% мужчин им пользуются. Здесь, особенно если говорить о скандинавских странах, это фактически является нормой.

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Вероятно что самой продвинутой в этом смысле является Швеция, где мужчин начали привлекать к уходу за новорожденными детьми еще с 1970-х и до сих пор заботятся о том, чтобы оба родителя имели равные права на оплачиваемый декретный отпуск, который длится здесь до 480 дней. Мужчина (как и женщина) должны взять минимум 60 из них – иначе выплаты за эти дни "сгорят". Остальное время родители могут распределить, как считают необходимым.

В Великобритании женщина должна оставаться с ребенком только первые 14 дней после родов. Затем родители могут разделить между собой 50 недель отпуска по уходу за ребенком, 37 из которых – оплачиваемые. О намерении уйти в декрет говорил даже премьер-министр Борис Джонсон, который в конце апреля в шестой раз стал папой.



В Европе пытаются создать равные условия для мам и пап / Фото unsplash

Правительство Финляндии предлагает родителям девять недель декретного отпуска. В течение этого времени они получают 70% от зарплаты. Однако с 2021 года здесь планируют внедрить новую модель декретов, согласно которой отпуск по уходу за ребенком с нынешних 11,5 месяца увеличится до 14 месяцев, а каждый из родителей будет иметь "квоты": 6,6 месяца и 2,3 месяца с ребенком ("будут разбивать" длительность родители между собой сами).

В Германии мужчин поощряют брать отпуск по уходу за ребенком и, в таких случаях пособие выплачивается не 12, а 14 месяцев. Тогда как в Норвегии родители могут провести в декретном отпуске до 14 недель, еще 18 недель они могут разделить между собой. В целом папа может уйти в декрет на три года.