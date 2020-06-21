В Україні сьогодні відзначають День батька. Ми вирішили з'ясувати, скільки українських чоловіків беруть відпустки по догляду за дитиною (спойлер: дуже мало) та чому нам потрібно не лише змінювати законодавство, а й позбуватися стереотипів.

Українські чоловіки в декреті: статистика

Актуальної статистики щодо кількості чоловіків та жінок, які перебувають у декретних відпустках, схоже, наразі в Україні немає. Сайт 24 каналу звернувся до Мінсоцполітики, Мінекономіки та Держстату – там лише переводять стрілки, скеровуючи один до одного.

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За даними дослідження UNFPA, опублікованого у листопаді 2019 року, відпустки з догляду за дитиною в Україні брали 3/4 усіх опитаних. З них 95% жінок і лише 5% – чоловіки. Значні відмінності є і в тривалості декрету: жінки здебільшого використовують цю відпустку повною мірою та сидять з дитиною 3 роки, тоді як чоловіки брали її переважно на 3 місяці.

Менше половини опитаних чоловіків взагалі знали про право скористатися гарантованою державою декретною відпусткою.

Дослідження складалося з двох компонентів: проведення глибинних інтерв’ю з фахівцями відділів, персоналу провідних компаній в Україні та шляхом проведення цільового онлайн опитування. До анкетування долучилася 1 тисяча осіб. Основна частина опитуваних віком 25-44 роки. Опитування проводилося серед працівників українських приватних компаній (48%), міжнародних компаній (30%) та українських держпідприємств (22%).

Чому чоловіки йдуть у декрет набагато рідше?

Як показують статистичні дані та українська реальність в цілому, все ж відпустку по догляду за дитиною переважно беруть жінки. Тоді як батько малюка продовжує працювати та будувати кар’єру. Очевидно, тут мають місце стереотипні уявлення про "жінку-берегиню домашнього вогнища" та чоловіка, який "зобов’язаний здобувати їжу". Хоч і часи, коли це було актуально, давно минули.

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Це стосується і оплати праці: за даними Держстату, в середньому за перший квартал 2020 року чоловіки отримали 12 428 гривень, тоді як жінки – 9 785. В цілому майже по всіх видах економічної діяльності в середньому чоловіки отримують більше.

Юристка ГО "Трудові ініціативи" Інна Кудінська у коментарі сайту 24 каналу зазначила, що розрив між рівнем заробітної плати, у різних сферах і за різними показниками, може складати від 25% до 40%.

Саме це часто є визначальним фактором, окрім стереотипу, що "жінка повинна сидіти з дитиною".

Хоча ситуація дещо змінюється – чоловіки самі хочуть побути з дитиною чи розуміють, що і для жінки важливо самореалізуватися. Тому, наприклад, можлива ситуація, коли перший рік відпустку бере жінка, а наступний рік – чоловік. Законодавство такий розподіл декретної відпустки не забороняє.

"Прогалини" в законі

У Законі України "Про відпустку" так званий декрет визначений двома видами оплачуваних відпусток:

у зв'язку з вагітністю та пологами;

по догляду за дитиною до трьох або до шести років.

І, якщо перша опція – лише для жінок, то другою може повністю або частково скористатися і батько дитини (як і бабуся, дідусь чи інші родичі, які фактично доглядають за малюком).

Проте, наприклад, у 2017 році Верховний суд України визнав законними дії однієї з компаній, яка не відпустила чоловіка у декретну відпустку та звільнила його за прогули. В аргументації судді зазначили, що, якщо роботодавець надає відпустку по догляду за дитиною жінці, то це – його обов'язок, а якщо чоловікові чи для іншим родичам – це його право, тобто він не зобов'язаний це робити.

Як батькові оформити декрет? Для того, щоб отримати оплачувану відпустку по догляду за дитиною, чоловік має подати роботодавцеві відповідну заяву, копію свідоцтва про народження дитини та довідку про те, що, наприклад, дружина або вийшла на роботу, або не пішла у декретну відпустку.



За ним зберігається робоче місце та страховий стаж. Тобто тут всі гарантії, які є для матері, незмінні і для батька.

Однак, якщо йдеться, скажімо, про додаткову відпустку батькам дитини з інвалідністю, то у переліку осіб, які можуть нею скористатися, батько зазначається лише з уточненням "який виховує дитину без матері".

Також чоловік має право взяти 14-денну відпустку після народження малюка, однак вона – неоплачувана. За свій рахунок батько може піти й у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду за станом здоров’я (тривалість визначена в медичному висновку).



Чоловік може взяти 14 днів відпустки за свій рахунок після народження дитини / Фото unsplash

Юристка Інна Кудінська пояснює, що такі "прогалини" містяться і в Кодексі законів про працю. Наприклад, у статті 56 Кодексу сказано, що, на прохання вагітної жінки чи жінки, яка виховує дитину віком до 14 років, роботодавець зобов'язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Але, знову ж таки, ми впираємося у те, що тут зазначена лише жінка, а про батька дитини не йдеться.

Щодо оформлення неповного робочого дня під час відпустки по догляду за дитиною, чоловік може домовитися з роботодавцем. На практиці так і відбувається, проте законом це не врегульовано – останній може і відмовити.

Щоб уникнути цієї суперечності, можна сказати стереотипної – ніби основний обов'язок по вихованню дітей лежить на матері, варто внести зміни в законодавство: писати, наприклад, "за бажанням жінки, чоловіка". Потрібно робити точкові зміни у законодавстві для того, щоб чоловіки мали повне право піти в декрет чи якось допомагати жінкам,

– зазначила експертка.

Що планують змінювати?

19 червня у Раді зареєстрували законопроєкт №3695 про рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною. Як зазначила депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, його ініціювала перша леді Олена Зеленська, а підготовкою займалися депутати фракції та МФО "Рівні можливості".

Законопроєкт передбачає, зокрема, батьківську відпустку:

при народженні дитини – одноразова оплачувана, тривалістю до 14 календарних днів без урахування святкових і вихідних;

по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку – з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства;

якщо дитина потребує домашнього догляду (відпустка без збереження заробітної плати, тривалість визначається у медичному висновку).

Тіньова зайнятість і ФОПи: які права у таких випадках?

У випадку неофіційного працевлаштування рівень соціальних гарантій залежить від форми зайнятості, пояснює Інна Кудінська. Якщо людина отримує всю зарплату "в конверті", то жодних спеціальних трудових гарантій вона не має (зокрема, і щодо декрету), оскільки не підпадає під Кодекс законів про працю.

Якщо ж це працевлаштування – "сіре" (офіційна заробітна плата – мінімальна, а все інше "в конверті"), відповідно, сума виплат від роботодавця при народженні дитини буде вираховуватися лише з мінімальної заробітної плати.



Виплати залежать від форми зайнятості чоловіка / Фото unsplash

Фізичні особи підприємці (ФОП), за законодавством, мають право і на лікарняний, і на декрет. Але, по факту, вони самі собі його ж і оплачують, як і особисто визначають тривалість декретної відпустки.

Важливо: виплати від держави при народженні дитини для всіх однакові, незалежно від того, як людина працевлаштована. Вище йдеться лише про декретну відпустку.

Декретна відпустка для батьків у Європі

У 22 країнах Євросоюзу передбачене право на декретну відпустку для батька і близько 40% чоловіків ним користуються. Тут, особливо якщо говорити про скандинавські країни, це фактично є нормою.

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Певно що найпрогресивнішою у цьому сенсі є Швеція, де чоловіків почали залучати до догляду за новонародженими дітьми ще з 1970-х і дотепер піклуються про те, щоб обоє батьків мали рівні права на оплачувану декретну відпустку, яка тут триває до 480 днів. Чоловік (як і жінка) повинен взяти щонайменше 60 з них – інакше виплати за ці дні "згорять". Решту часу батьки можуть розподілити, як вважають за необхідне.

У Великій Британії мати повинна залишатися з дитиною лише перші 14 днів після пологів. Потім батьки можуть розділити між собою 50 тижнів відпустки по догляду за дитиною, 37 з яких – оплачувані. Про намір піти у декрет говорив навіть прем’єр-міністр Борис Джонсон, який у кінці квітня вшосте став татом.



У Європі намагаються створити рівні умови для мам і тат / Фото unsplash

Уряд Фінляндії пропонує батькам дев’ять тижнів декретної відпустки. Протягом цього часу вони отримують 70% від зарплати. Однак з 2021 року тут планують впровадити нову модель декретів, згідно з якою відпустка по догляду за дитиною з нинішніх 11,5 місяця збільшиться до 14 місяців, а кожен із батьків матиме "квоти": 6,6 місяців та 2,3 місяці з дитиною ("розбиватимуть" тривалість батьки між собою самі).

У Німеччині чоловіків заохочують брати відпустку по догляду за дитиною й, у таких випадках, допомога виплачується не 12, а 14 місяців. Тоді як у Норвегії батьки можуть провести у декретній відпустці по 14 тижнів, ще 18 тижнів вони можуть розділити між собою. В цілому тато тут може піти в декрет на три роки.