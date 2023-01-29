Этот черный день в истории Украины никто не имеет права забыть. И он один из тех, которые сейчас вдохновляет наших мужественных воинов противостоять русскому нашествию и уничтожать его. По этому случаю память героев Крут почтил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Встали на защиту Киева и всей Украины

Как отметил Валерий Залужный, память делает нас сильнее. Он подчеркнул, что украинские воины под Крутами не побоялись отдать свои жизни. Они сделали это, чтобы защитить независимость и завоевать международное признание для нашего молодого государства.

Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918, так и 2022, лучшие из лучших стали на защиту Киева и всей Украины от российского нашествия,

– добавил он.



Залужный провел параллели между 1918 и 2022 годами / Иллюстрация с телеграма Залужного

По словам главнокомандующего, цена борьбы высока. Впрочем, уроки истории показали всем, что цена поражения значительно выше. Поэтому украинцы не должны останавливаться, пока не прогонят векового врага с нашей земли, подчеркнул он.

"Должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", – подчеркнул Залужный.

Завершаем начатое 105 лет назад!

Этими словами начали честь памяти в Госпогранслужбе. В ведомстве напомнили о событиях 105-летней давности. И о том, что украинцев никогда не пугал враг, который численно преобладает. Для всех нас бой под Крутами – напоминание, что мы смелы и способны защищать Украину до последнего вздоха.

В этот день мы чествуем одну из трагических страниц истории Украины в борьбе за независимость и помним, что противостояние оккупантам продолжается. Помни о Крутах – никогда не сдавайся!,

– подчеркнули в ведомстве.



В ГНСУ почтили память героев Крут / Иллюстрация с телеграма ГНСУ

Трагическое, но легендарное событие

В 1 отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна напомнили о том, что врагов было в 10 раз больше. Тогда около 400 курсантов и студентов сумели сдержать наступление на Киев. И противостояли почти четырехтысячной армии большевиков. Неравный бой длился 5 часов. Но этого времени было достаточно, чтобы спасти столицу.

"Бой под Крутами трагическое, но легендарное событие в истории Украины. Именно этот бой стал символом борьбы молодого поколения за независимость Украинского Государства. Символом стремления к свободе и освобождению от рук большевистских захватчиков", – говорят в бригаде.

В ней подчеркивают, что история повторяется. И уже в 21 веке молодежь снова стала движущей силой в современной борьбе. Противостояние украинской нации против России. За свое будущее стоят те, в чьих мыслях отсутствует ностальгия по советскому прошлому. В их глазах лишь светлый взгляд на то, каким будет новое украинское будущее.

Слишком высокой ценой мы боремся за возможность быть украинцами, но только в борьбе мы укрепляемся как нация и обретаем свою свободу. Свободу быть теми, кем мы хотим быть,

– добавили защитники.



29 января – День памяти героев Крут / Иллюстрация с телеграма Бригады Богуна

Очень важно помнить и чтить историю собственного народа. К сожалению, она циклична. И мы надеемся, что на этот раз удастся разорвать этот замкнутый круг и уничтожить раз и навсегда недоимперию, которая всегда стремилась уничтожить нас.