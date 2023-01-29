Цей чорний день в історії України ніхто не має права забути. І він один із тих, які зараз надихають наших мужніх воїнів протистояти російській навалі та знищувати її. З цієї нагоди пам'ять героїв Крут вшанував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Стали на захист Києва та всієї України

Як зазначив Валерій Залужний, пам'ять робить нас сильнішими. Він наголосив, що українські воїни під Крутами не побоялися віддати свої життя. Вони зробили це, щоб захистити незалежність та вибороти міжнародне визнання для нашої молодої держави.

Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918, так і 2022, кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали,

– додав він.



Залужний провів паралелі між 1918 та 2022 роками / Ілюстрація з телеграму Залужного

За словами головнокомандувача, ціна боротьби висока. Втім, уроки історії показали всім, що ціна поразки значно вища. Тож українці не мають зупинятися доти, поки не проженуть віковічного ворога з нашої землі, підкреслив він.

"Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення", – підкреслив Залужний.

Завершуємо почате 105 років тому!

Цими словами почали вшанування пам'яті у Держприкордонслужбі. У відомстві нагадали про події 105-річної давності. І про те, що українців ніколи не лякав ворог, який чисельно переважає. Для усіх нас бій під Крутами – нагадування, що ми сміливі та здатні захищати Україну до останнього подиху.

Цього дня ми вшановуємо одну з трагічних сторінок історії України в боротьбі за незалежність і пам'ятаємо, що протистояння окупантам триває. Пам'ятай про Крути – ніколи не здавайся!,

– підкреслили у відомстві.



У ДПСУ вшанували пам'ять героїв Крут / Ілюстрація з телеграму ДПСУ

Трагічна, але легендарна подія

У 1 окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна нагадали про те, що ворогів було у 10 разів більше. Тоді майже 400 курсантів і студентів зуміли стримати наступ на Київ. І протистояли вони майже чотиритисячній армії більшовиків. Нерівний бій тривав 5 годин. Але цього часу було достатньо, щоб врятувати столицю.

"Бій під Крутами трагічна, але легендарна подія в історії України. Саме цей бій став символом боротьби молодого покоління за незалежність Української Держави. Символом прагнення свободи та визволення від рук більшовицьких загарбників", – кажуть у бригаді.

У ній наголошують, що історія повторюється. І вже у 21 столітті молодь знову стала рушійною силою у сучасній боротьбі. Протистоянні української нації проти Росії. За своє майбутнє стоять ті, у чиїх думках відсутня ностальгія за радянським минулим. У їхніх очах лиш світлий погляд у те, яким буде нове українське майбутнє.

Занадто високою ціною ми виборюємо можливість бути українцями, але тільки в боротьбі ми зміцнюємось як нація і здобуваємо свою свободу. Свободу бути тими, ким хочемо бути ми,

– додали захисники.



29 січня – День пам'яті героїв Крут / Ілюстрація з телеграму Бригади Богуна

Надзвичайно важливо пам'ятати та вшановувати історію власного народу. На жаль, вона циклічна. І ми маємо надію, що цього разу вдасться розірвати це замкнуте коло та знищити раз і назавжди недоімперію, яка завжди прагнула знищити нас.