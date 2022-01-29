Про це повідомив Володимир Зеленський під час його візиту до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. За його словами, деякі вже сьогодні отримають ці кошти.

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Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому боронити Україну, і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує,

– сказав глава держави.

Президент вручив першим курсантам грошові сертифікати та цінні подарунки за успіхи у навчанні.

Окрім цього, Володимир Зеленський зауважив, що розмір премії встановили такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам і бойовим побратимам.

Зеленський вручив курсантам грошові сертифікати та цінні подарунки / Фото Офісу Президента

Бій під Крутами: що відомо Бій під Крутами став символом героїзму молоді у боротьбі за незалежність України.

Біля залізничної станції Крути 29 січня 1918 року близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже 6-тисячної армії більшовиків. Бій тривав понад 5 годин.

Українці втратили від 80 до 100 Героїв, 27 юнаків потрапили у полон. Їх катували, а потім стратили. Проте, втрати більшовиків були значно більші – близько кількох сотень.

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