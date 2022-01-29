Про це повідомив Володимир Зеленський під час його візиту до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. За його словами, деякі вже сьогодні отримають ці кошти.
Читайте також Тепер і понад сто років тому загроза однакова, – президент вшанував пам'ять Героїв Крут
Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому боронити Україну, і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує,
– сказав глава держави.
Президент вручив першим курсантам грошові сертифікати та цінні подарунки за успіхи у навчанні.
Окрім цього, Володимир Зеленський зауважив, що розмір премії встановили такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам і бойовим побратимам.
Зеленський вручив курсантам грошові сертифікати та цінні подарунки / Фото Офісу Президента