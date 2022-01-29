Бой под Крутами – одна из многих героических страниц украинской истории, которая особенно остро демонстрирует национальный патриотизм и готовность к самопожертвованию ради Родины. Казаки, "юноши" (юнкеры) и студенты совершили героический подвиг, не имея за плечами никакого военного опыта и даже минимальной подготовки.

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Почему юные студенты, а не армия УНР

По состоянию на январь 1918 года в Европе еще продолжалась Первая мировая война. Из-за значительных потерь на фронте и большевистской пропаганды войско УНР было в критическом положении. Советская Россия сразу воспользовалась ситуацией. Для оккупации Украины большевики отправили армию во главе с Михаилом Муравьевым. Непосредственно в бою под Крутами она составляла примерно 3 000 красногвардейцев и матросов Балтийского флота при поддержке двух бронепоездов.

Молодые студенты и гимназисты были зажжены идеями становления независимой Украины и готовы к борьбе. Для власти УНР молодые добровольцы стали последней надеждой перед лицом российской агрессии.

"И уже в последний момент перед лицом опасности правительство бросило отчаянный клич ко всем, у кого еще теплилась в сердцах надежда, у кого еще не опали бессильно руки. И молодежь сразу на этот зов защищать Родину отозвалась", – из воспоминаний Бориса Монкевича, участника боя под Крутами.

Довольно распространенным является миф, что в бою под Крутами с украинской стороны принимали участие только студенты и гимназисты. Но командование украинскими подразделениями осуществлял 27-летний сотник Аверкий Гончаренко. Станцию обороняли от трех до пяти сотен "юношей" (юнкеров) 1-й Киевской юношеской школы имени Богдана Хмельницкого, около 120 добровольцев 1-й сотни Студенческого куреня, 80 вольных казаков и 20 офицеров. Также на вооружении было 16 пулеметов и одна пушка на подвижной железнодорожной платформе, расчетом которой командовал уроженец Луганщины, 25-летний сотник Семен Лощенко. В тылу украинских сил (в Нежине) находился курень имени Тараса Шевченко (около 800 бойцов).



День памяти Героев Крут / Фото "Твоє місто"

Задержали большевиков и выиграли время: хронология

Многочасовая кровавая битва посреди тихого зимнего поля дала Центральной Раде самое важное в политической борьбе – время. Украинские бойцы нанесли большевикам значительные потери. Сотни российских солдат и матросов погибли или были тяжелоранены. С наступлением сумерек украинское войско разобрало колею и организованно отступило.

Интересно, что одной из причин отступления стало сообщение об объявлении поддержки советской власти бойцами куреня имени Тараса Шевченко.

К сожалению, при отступлении один студенческий взвод заблудился в темноте и попал в плен к большевикам. Разъяренные большими потерями, россияне долго пытали и, наконец, расстреляли молодых украинских героев. Существуют сведения, что перед смертью студенты пели "Ще не вмерла Україна".

Пока под станцией Круты отважная молодежь под руководством Аверкия Гончаренко проливала кровь, задерживая российскую армию, в Киеве происходило восстание большевиков против Украинской Центральной Рады. Организатором выступил Киевский комитет большевистской партии. Войска УНР во главе с Симоном Петлюрой и Евгением Коновальцем смогли подавить восстание (в частности на заводе "Арсенал"), однако для успешной обороны столицы не осталось ни времени, ни сил.

Украинскому войску удалось задержать наступление большевиков на 4 дня. За это время украинская власть смогла подготовиться к эвакуации государственных учреждений из Киева и достичь значительных успехов в переговорах с Центральными Державами.

Как следствие боя – сохраненная Украина

Наконец, уже в начале февраля армия большевиков с боями вошла в Киев. Ворвавшись в украинскую столицу, российские оккупанты ограбили город, устроили массовые расстрелы мирного населения и совершали другие военные преступления.

Однако многодневная задержка большевиков позволила УНР уже 9 февраля 1918 года подписать Брестский мирный договор с Центральными Державами. Основными положениями этого договора были:

прекращение войны между Украиной и государствами Четвертного союза;

УНР признавалась независимым государством;

немецкие и австро-венгерские войска должны помочь украинской власти вернуть контроль над территорией Украины;

вводился обмен военнопленными и тому подобное.

С помощью союзников, УНР возвращает украинские земли под свой контроль. Советские войска были полностью разбиты и отступили на территорию России. Уже 2 марта 1918 года украинская армия во главе с Петлюрой торжественно вошла в Киев.

Что думает о бое под Крутами Кипиани

Мы спросили у украинского журналиста, историка и автора книги о Василии Стусе – Вахтанга Кипиани – как правильно трактовать и писать о бое под Крутами: как о трагедии или как о героическом поступке украинских юношей. По его мнению, это вообще вопрос интерпретации.

Есть традиционное освещение этой темы в героических деталях, и в последние годы, вероятно, об этом пишут историки как о бое, который фактически дал шанс осуществить международное признание Украины. Я отношусь к этому, как к важному факту истории, который требует продолжения исследования. Потому что интерпретация – это когда мы точно знаем обо всех обстоятельствах, а мы, к сожалению, например, даже полного списка людей еще не имеем,

– отмечает историк.



Вахтанг Кипиани о бое под Крутами / Фото Deutsche Welle

В частности, бой под Крутами во многих журналистских материалах, прозаических и поэтических произведениях часто мистифицируют, а в научных публикациях случаются разногласия. Вахтанг Кипиани понимает тот факт, что они печатались в течение века не один раз, и просто нужно корректно воспроизвести то, что писали одни историки, а что писали другие.

"Мифы рождаются не по решению, например партии правительства, а рождаются потому, что там написал один поэт, или один участник боя, или человек, который слышал, что-то сделал. Поэтому, соответственно, наука оперирует фактами, и, соответственно, наша задача – максимально приблизить наше понимание, что было на самом деле. А миф существует независимо от всех научных публикаций и так далее. Он опирается на какие-то другие вещи. Ну вот что касается поэтов, говорю о Тычине, то он написал о 300 мужественных, славных, молодых украинцах (под Крутами, – 24 канал), ну вот оно так и стало жить. Но очевидно, что это не так. И, наверное, даже для самого Тычины это было очевидно", – прокомментировал Кипиани.

Помнит ли молодежь Героев Крут: исследование

По данным социологического исследования 24 канала, проведенного среди молодежи, 92% опрошенных владеют знаниями о бое под Крутами. Между тем 93% считают, что это событие является проявлением героизма украинской молодежи.

К опросу присоединились 206 человек, средний возраст которых составляет 20 лет. Мнение современной молодежи относительно боя под Крутами и память о героях особенно важны, так как именно в таком возрасте (даже моложе) были юные гимназисты и студенты, которые отважились на борьбу с большевиками.

На вопрос "Достаточно ли государство, по вашему мнению, информирует общественность об этом памятном дне?" участники опроса в большинстве ответили "Нет" – 75,2%. А вот решиться на такой же подвиг, как герои боя под Крутами, смогли бы 46% респондентов, из них 41% женщин и 54% мужчин.



Данные опроса 24 канала о бое под Крутами / Инфографика Марии Твардовской, 24 канал

Автор: Мария Твардовская