День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года. Это памятное, однако трагическое для Украины событие – 5-часовой бой между четырёхтысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", который в целом насчитывал от 400 до 800 солдат.

На Аскольдовій могилі

Поховали їх –

Тридцять мучнів українців.

Славних, молодих…

Это слова из стихотворения Павла Тычины "Памяти тридцати". Они посвящены молодым украинцам, погибшим в бою под Крутами 29 января 1918 года. Боя, который оброс легендами. И, несмотря на поражение, стал прообразом мужества и отваги для украинского народа.

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Предыстория

Декабрь 1917-го. Совет народных комиссариатов России ставит ультиматум украинской власти – легализовать большевистские военные отряды в Украине и прекратить их разоружение. Отказ будет считаться объявлением войны. Украинская Центральная рада никак не ответила на эти требования, зато провозгласила IV Универсал, который провозглашал независимость Украинской Народной Республики от России. 22 января 1918 года страна оказалась в фактическом состоянии войны с большевистской Россией.

В то время из Харькова двадцатитысячный большевистский отряд под командованием Антонова-Овсеенко отправился захватывать земли на востоке Украины. Из России наступал отряд Михаила Муравьева – около 6 тысяч человек, преимущественно московских и петроградских красногвардейцев и матросов. Именно с ними придется сойтись в бою украинским войскам под Крутами.

После того, как большевики захватили Харьковскую, Екатеринославскую и Полтавскую губернии, они должны были отправиться на Киев. И ушли. По железной дороге.

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Ход боя

26 января пришло сообщение от командира этого отряда Аверкия Гончаренко из-под Бахмача, что немедленно нужна помощь против большевистских отрядов, которые нападают. А уже 27 января прибыло подкрепления: первая сотня нового Студенческого куреня.

В общем Студенческий курень состоял из студентов младших курсов Киевского университета св. Владимира и Украинского народного университета к которым присоединились ученики старших классов украинской гимназии имени Кирилло-Мефодиевского братства Киева. Таким образом удалось сформировать две сотни (но в бою участвовала лишь первая сотня). Возглавлял их студент Украинского народного университета – старшина (сотник) Андрей Омельченко.

В общем под Крутами только студентов было 600 человек (4 сотни расчетом по 150 человек на сотню). Кроме них, участие в бою принимали артиллерийская батарея сотника Лощенко, группа офицеров из ранее сформированного штаба части "Свободного казачества" – по самым скромным подсчетам, с украинской стороны было по меньшей мере 800 участников боя. Студентов, по свидетельству командира боя Аверкия Гончаренко, прислали как вспомогательную часть.



Бой под Крутами – рисунок Юрия Журавля

Не решаясь встретить врагов в Бахмаче, украинские войска решили остановить большевиков вблизи железнодорожной станции Круты. Позиции, расположенные в нескольких сотнях метров от самой станции, были неплохо подготовлены для боя. На правом фланге они имели искусственное препятствие – насыпь железнодорожного пути, на левом – студенческая сотня в составе уже имеющегося там отряда начала рыть окопы и строить земляные укрепления.

На следующее утро 29 января, около 9 утра началось наступление большевиков. Теряя убитых и раненых, большевики упорно продвигались вперед. Их пушечная батарея, которая до времени стреляла недостаточно удачно, сосредоточила огонь на украинских позициях. Бой продолжался более 5 часов, украинцы отбили несколько атак, во время которых тоже понесли потери.

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Ход боя мог сложиться в пользу украинцев, если бы в это время на помощь пришел больший отряд под управлением Симона Петлюры, который был возле станции Бобрик. Однако им пришлось идти на Киев и подавлять вооруженное восстание на заводе "Арсенал". Такое решение принял Петлюра, поскольку, по его мнению, именно там была самая большая опасность (до определенной степени такое решение оправдало себя).

Между тем у студентов и юнкеров заканчивались патроны, а также снаряды для пушки. Отряды большевиков начали обходить позиции защитников с левого фланга – настала опасность окружения и юнкера со студентами начали отход в направлении Киева. Большинству удалось отступить на поезде, который их ждал.



Карта боя под Крутами

27 студентов и гимназистов, которые охраняли станцию, оказались в плену. Отступая в сумерках, студенты потеряли ориентир и вышли прямо на станцию ​​Круты, уже занятую красногвардейцами. Чуть позже в советские руки попали еще двое украинских прапорщиков, которые прикрывали отход своих частей.

Красный командир Егор Попов, разъяренный значительными потерями со стороны советских войск (около 300 человек), приказал ликвидировать пленных. По свидетельствам очевидцев, над 27-ю студентами сначала издевались, а потом расстреляли. Поэтому эти 29 героев были расстреляны или замучены. После расстрела местным жителям некоторое время запрещали хоронить тела умерших. Впоследствии их похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

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Кроме тех, кто попал в большевистский плен на поле боя погибли еще 10-12 юношей, тела которых забрали в Киев. В частности, 1-я сотня вспомогательного студенческого куреня Сечевых стрельцов, которая в начале боя имела в своем составе 116 добровольцев, вернулась в Киев в составе около 80 человек. Почти половину сотни составляли гимназисты 2-й Украинский Кирилло-мефодиевской гимназии. Под Крутами погибли лишь восемь из них. Остальные впоследствии приняли участие в боях с большевиками на улицах Киева, а затем – в отступлении украинских войск на Полесье.

Точное количество погибших не известно до сих пор – Гончаренко в воспоминаниях говорит про 250 бойцов, современные оценки – 70-100 человек. При этом большевиков погибли по меньшей мере 300.

Большинство юношей, которые вернулись в Киев из-под Крут, остались на родине и впоследствии поселились в большевистском Киеве. Лишь некоторые из них решили не мириться с "красным" господством и разделили судьбу Армии УНР.

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Довольно интересно сложилась судьба юношей (юнкеров) 1-й Украинской военной школы имени Богдана Хмельницкого. Почти все они остались на службе в Армии Украинской Народной Республики. Только старший курс школы был повышен до звания хорунжих уже весной 1918 года, а юноши младшего курса были вынуждены ждать до 1921. Все они, конечно, формально уже были старшинами украинских войск, но фактического утверждения своего служебного положения не имели.

Последствия боя

Несмотря на поражение в боях под Крутами, бойцы выполнили поставленную перед ними задачу – задержали наступление войск Муравьева на Киев. Отступление крутянцев не было просто оставлением поля боя: отступая, крутянцы разрушили или по крайней мере, серьезно повредили – часть железнодорожного полотна, чем задержали большевистское наступление. Большевики были вынуждены потратить время на ремонт пути, который, усилиями Студенческого куреня, стал на время непригодным для использования. Итак, бронепоезда большевиков, которые в то время были их главным оружием, когда речь шла о контроле над железнодорожными коммуникациями, превращались в обузу.

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Своей диверсией на железнодорожном пути крутянцы задержали большевистские войска на несколько дней – Киев большевики смогли взять только 5 февраля 1918 года. За это время из Киева были эвакуированы центральные органы власти, документы, ценности, состоялось организованное отступление войск – то есть было сделано все возможное, чтобы быстро вернуть утраченные позиции. Само отступление не было чересчур глубоким - штаб войск УНР расположился в с. Гнатовка под Киевом. Самое главное – это задержка дала возможность завершить переговоры с кайзеровской Германией о подписании мирного договора, что означало международное признание Украинского государства и делало большевиков оккупантами территории суверенного государства.

Почтение памяти

"Dulce et decorum est pro patria mori!" (Сладко и хорошо умереть за Родину). Именно с этого высказывания на латинском языке начал свою речь Михаил Грушевский на похоронах участников боя под Крутами в Киеве на Аскольдовой могиле 19 марта 1918 года. Тогда в Киев привезли 18 умерших под Крутами бойцов Студенческого куреня, которых удалось найти на поле боя и идентифицировать. Их тела встретила на вокзале процессия, и провела их к месту торжественного захоронения.

Во время провоза тел у Центральной Рады состоялось снятие с этого дома российской символики. Об этом заявил Грушевский, превратив событие в своеобразный ритуал.

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Среди других выступал профессор второй украинской гимназии, ученики которого вступили в Студенческий курень, и часть из них погибли. Именно он впервые сравнил погибших под Крутами с участниками битвы при Фермопилах в 480 году до н. е. (так называемые "300 спартанцев"). Это сравнение запомнилось участниками церемонии и впоследствии неоднократно было использовано в воспоминаниях.

В Галичине культ героев Крут распространился среди пластовой молодежи, которая в 1926 году создала "Курень Старших Пластунов им. Боя под Крутами". Впоследствии, инициативу чтить Героев Крут переняло львовское студенчество. ІІ Студенческая конференция, происходившая 1931 года приняла "считать годовщину боя под Крутами украинским всестудентческим праздником".

После прихода в Украину большевистского режима, бой под Крутами долгое время замалчивался. И только диаспора вспоминала о нем.

Заинтересованность событием под Крутами усилилась во время Второй мировой войны, что было связано с борьбой ОУН и УПА за независимость Украины. Руководство ОУН и командования УПА пример Героев Крут использовало для патриотического воспитания своих членов. В 1944-м одно из соединений группы (военного округа) "Тютюнник" получило название "Круты".

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В Украине отмечания боя под Крутами начались лишь накануне провозглашения ее независимости. 29 января 1991 года по инициативе Народного руха Украины, Студенческого союза, других национально-демократических организаций в Крутах был установлен березовый крест и состоялся первый небольшой общественный митинг.

На государственном уровне чтить память героев Крут начали в Украине только в 2004-м. За год до этого, в январе 2003-го Леонид Кучма подписал распоряжение "О чествовании памяти героев Крут".

Касательно мемориала, то только в 2006 году Мемориал памяти героев Крут на железнодорожной станции Круты наконец открыли при участии Президента Виктора Ющенко. Автор мемориала, Анатолий Гайдамака, представил памятник как насыпанный холм высотой 7 метров, на котором установлена ​​10-метровая красная колонна. Красная колонна должна была напоминать колонны Киевского Университета, откуда были большинство студентов под Крутами.

В 2008 году мемориал дополнили семью вагонами и открытой железнодорожной платформой воинского эшелона, которые установлены на рельсах – по 4 с обеих сторон.

Памятник Героям Крут был изуродован вандалами в ночь на 21 мая 2007 года, но впоследствии тщательно восстановлен.

В январе 2012 года на Аскольдовой могиле в Киеве установили памятник гимназистам и студентам, погибшим в бою под Крутами в январе 1918 года. Памятник, установлен возле старого памятного знака рядом с церковью Николая Чудотворца, имеет форму гранитного креста с трезубцем. Также на нем размещена цитата из Евангелия от Иоанна "Самая большая любовь – жизнь положить за друзей".



Памятник погибшим под Крутами в Киеве

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