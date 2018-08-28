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Круты: история одной "измены", которая стала победой

Запятая 87 Читати новину українською

Большевистский переворот 1917-го в Петербурге пустил на дно Российскую Империю. Попытки Николая Второго играть в дипломатию привели к отречению от престола. Через два дня после этого в Киеве появилась своя власть – Центральная Рада. Ее первым документом стало провозглашение автономии Украины.

Тогда в Петербурге не было дела до украинских земель, пока в Киеве не провозгласили УНР. И когда большевики окончательно закрепились в России, началась подготовка войны за прежнюю "Малороссию".

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"Так или иначе, а нам необходимо вернуть Украину России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может, она задохнется, а с ней и советская власть и мы с вами", – сказал тогда народный комиссар иностранных дел РСФСР Лев Троцкий.

В конце Первой мировой войны в Украине оставалось до двух миллионов военных, часть из которых – россияне. Они массово покидали фронта в направлении на восток. Орды дезертиров из сосланных большевистских агитаторов направляли штыки на украинскую власть в Киеве.

Первые попытки наступления на столицу состоялись в ноябре 17-го. У Жмеринкы Павлу Скоропадскому с первым украинским корпусом удалось разоружить большевиков революционерки Евгении Бош.


Павел Скоропадский

Следующим шагом покорить Киев должен был Съезд рабочих, работников и крестьян. Большевики планировали переизбрать и возглавить Центральную Раду. Но и этот план провалился. Все завершилось поддержкой действующей Центральной Рады и ІІІ Универсалом.

В это же время большевики уже стягивали войска к границам Украины, чтобы захватить молодую республику силой.

Нас готовится поход! Мы почувствовали, что нам, украинским демократам, в спину кто-то готовит нож... Большевики концентрируют свое войско для разгрома Украинской республики... Первые эшелоны из Гомеля подходят к Бахмачу!
– заявил военный министр Симон Петлюра 6 декабря 1917 на съезде Центральной Рады.

Но военный министр остается не услышанным. За несколько недель количество россиян в Харькове выросло до 10-ти тысяч, и они легко разоружили украинский гарнизон. Далее красная орда потекла на Киев.

Всего на начало войны русско-большевистские силы, представленные против УНР, насчитывали 110 тысяч бойцов. 40 тысяч штыков на Днепропетровщине, более 50 тысяч солдат фронтовых войск и еще 20 – мобилизованных из российских городов у северных границ (Черниговщина и Харьковщина).

В противовес Советской России УНР могла противопоставить лишь стотысячное войско. Но тогдашние мечтатели-демократы Владимир Винниченко и Николай Порш распустили эти войска. Единственной защитой остались на скорую руку созданные Симоном Петлюрой отряды добровольцев и вольное казачество.

По сигналу из Москвы в декабре 1917-го по Украине покатились большевистские восстания. Юг и Левобережья оказались в руках коммунистов. 25 декабря тридцатитысячная русская армия отправилась из Гомеля и Брянска в Украину. В общем штурмовать Киев шло четыре группы большевистского войска. 27 января три группы российских оккупантов пересеклись в Бахмаче – крупном железнодорожном узле в 200 километрах от Киева. Дорога "красным" казалась прогулкой, а Киев – легкой целью.

В начале января в столице УНР объявили всеобщую мобилизацию. Добровольцев в новосозданные курени стрелков искали среди юношества и студентов.


В январе 1918-го в УНР объявили мобилизацию

Вместе с добровольцами защитников Киева собралось менее трех тысяч человек. К стрелкам присоединились юнкера из школы Хмельницкого и бойцы Красного куреня смерти.

Сотник Аверкий Гончаренко, ответственный за быстро собранный отряд, принимает решение встретить четырёхтысячную армию большевиков Муравьева в 180 километрах от Киева. 600 бойцов отправились на станцию Круты.

Почему бой под Крутами не стал поражением для Украины – смотрите в программе.

Теги: История Запятая
Источник: 24 канал
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