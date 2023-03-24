В четверг, 23 марта, на веб-портале главы нашего государства обнародовали петицию руководительницы ОО "Ассоциация семей защитников Азовстали" Екатерины Прокопенко. По состоянию на 15:00, 24 марта она собрала около 12 000 подписей (поддержать ее можно по ссылке).

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О чем идет речь в тексте

Как отмечает автор инициативы, оборона Мариуполя – это уникальная операция, не имеющая сравнений в современной истории Украины. Битва за этот город стала для украинцев символом несокрушимости, ведь фактически остановила продвижение врага.

В масштабах страны это позволило перегруппировать войска, получить новейшее вооружение от западных партнеров, мобилизовать свежие резервы, перенять стратегическую инициативу по всей линии столкновения и провести ряд успешных контрнаступательных операций,

– говорится в тексте.

Кроме того, там отмечено, что сотни погибших бойцов отдали свою жизнь в Мариуполе. Также были сотни раненых и заключённых в плен наших защитников. По словам Прокопенко, своими отчаянными действиями военные однозначно заслуживают этот памятный день.

Почему именно 20 мая? Автор петиции вспомнила, что согласно приказу Верховного Главнокомандующего, ради сохранения жизни военных, – украинские воины прекратили оборону города именно 20 мая 2022 года.

Что сказали в "Азове"

В пресс-службе полка "Азов", бойцы которого держали оборону Мариуполя, призывали поддержать эту инициативу о Дне памяти защитников Мариуполя 20 мая.

День памяти защитников Мариуполя – дань памяти тем, кто отдал свою жизнь, защищая украинский город Мариуполь и его жителей. Выжившим и продолжающим служить родине. Тем, кто до сих пор находится в плену,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там констатировали, что защитники Мариуполя вписали свои имена в историю, а День чествования будет символичным отражением того, что Украина никогда не забудет их подвиг.

Петиция касательно Пантеона Героев

Следует упомянуть напоследок, что любимая погибшего на войне бойца Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла инициировала сбор подписей на сайте Президента Украины по созданию Пантеона Героев на Аскольдовой могиле в Киеве.

Собственно, как подчеркнула Алина Михайлова, будущий комплекс должен стать местом национальной силы, памяти, единения и консолидации.