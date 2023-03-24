У четвер, 23 березня, на вебпорталі глави нашої держави оприлюднили петицію керівниці ГО "Асоціація родин захисників Азовсталі" Катерини Прокопенко. Станом на 15:00 24 березня вона зібрала близько 12 000 підписів (підтримати її можна за посиланням).

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Про що йдеться в тексті

Як зазначає авторка ініціативи, оборона Маріуполя – це унікальна операція, яка не має порівнянь в сучасній історії України. Битва за це місто стала для українців символом незламності, адже фактично зупинила просування ворога.

В масштабах країни це дало змогу перегрупувати війська, отримати новітнє озброєння від західних партнерів, мобілізувати свіжі резерви, перейняти стратегічну ініціативу на всій лінії зіткнення та провести ряд успішних контрнаступальних операцій,

– мовиться в тексті.

Окрім того, там зазначено, що сотні загиблих бійців віддали своє життя в Маріуполі. Також були сотні поранених та ув'язнених в полон наших захисників. За словами Прокопенко, своїми відчайдушними діями військові однозначно заслуговують на цей пам'ятний день.

Чому саме 20 травня? Авторка петиції згадала, що згідно з наказом Верховного Головнокомандувача, задля збереження життя військових, – українські воїни припинили оборону міста саме 20 травня 2022 року.

Що сказали в "Азові"

У пресслужбі полку "Азов", бійці якого тримали оборону Маріуполя, закликали підтримати цю ініціативу про започаткування Дня вшанування захисників Маріуполя 20 травня.

День вшанування захисників Маріуполя – данина пам'яті тим, хто віддав своє життя, захищаючи українське місто Маріуполь та його мешканців. Тим, хто вижив і продовжує служити батьківщині. Тим, хто досі знаходиться у полоні,

– йдеться в повідомлені.

Окрім того, там констатували, що оборонці Маріуполя вписали свої імена в історію, а День вшанування – буде символічним відображення того, що Україна ніколи не забуде їхній подвиг.

Петиція щодо Пантеону Героїв

Слід згадати наостанок, що кохана загиблого на війні бійця Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла ініціювала збір підписів на сайті Президента України щодо створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі у Києві.

Власне, як наголосила Аліна Михайлова, майбутній комплекс має стати місцем національної сили, пам'яті, єднання та консолідації.