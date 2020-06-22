День победобесия: Путин фальсифицирует референдум и угрожает Украине – Есть вопросы
В выпуске программы "Есть вопрос" за 22 июня – главная цель изменений конституции РФ – обнулить предыдущие 4 срока президентства Путина и позволить ему избираться снова. Кроме этого, одна из поправок запрещает совершать любые действия, направленные на отчуждение территории России.
Также в программе "Есть вопросы" на 24 канале:
Российский политик Леонид Гозман оценил настроения среди россиян в преддверии голосования за изменения в конституцию и ответил, есть ли у Владимира Путина шансы.