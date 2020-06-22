У випуску програми "Є питання" за 22 червня – головна мета змін конституції РФ – обнулити попередні 4 терміни президентства Путіна і дозволити йому обиратися знову. Окрім цього, одна з поправок забороняє вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження території Росії.

Також у програмі "Є питання" на 24 каналі: Російський політик Леонід Гозман оцінив настрої серед росіян напередодні голосування за зміни в конституції та відповів, чи є в Володимира Путіна шанси.