Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Бужанского в его фейсбуке.

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Что известно о скандальном нардепе Бужанском

В пятницу, 9 мая, народный депутат опубликовал поздравление с так называемым Днем победы.

Братцы, с Днем победы! Великая отечественная, это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей,

– написал он на русском языке.

На это отреагировал военнослужащий ВСУ Даниил Яковлев, заявив, что у него есть вопросы "к тем, кто сидит сверху в кабинетах".

"Объясните мне, какого чуда, мы должны служить в ВСУ, работать 24/7, чтобы Украина не проиграла россиянам, а в это время в парламенте есть такой мусор как Бужанский?" – написал Яковлев. Он отметил, что Бужанский систематически и показательно демонстрирует свою российскую самоидентичность на всю страну.

Ситуацию прокомментировала также нардеп Марьяна Безуглая, которая заявила, что подает жалобу в СБУ.

Подаю на этого ч**та в СБУ. Пусть только не отреагируют. Напомню, неделю назад он вообще координировал голосование нескольких десятков "слуг" в ВРУ,

– написала она.

Напомним, что народный депутат Максим Бужанский известен своими пророссийскими взглядами и высказываниями. В 2023 году он отказался перейти с русского на украинский язык в эфире и не ответил на лозунг "Слава Украине".